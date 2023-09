Generación 98: las sospechas de Maca con “Chico” Olmedo

28 de Septiembre de 2023

La mujer cree que su esposo le está siendo infiel, sin saber que solo se reúne con quien fue su compañera en el Saint Williams.

Maca (Constanza Mackenna), durante los últimos episodios de Generación 98, comenzó a sospechar cada vez más de Hernán “Chico” Olmedo (Gabriel Cañas) respecto a una posible infidelidad.

Pero esta vez la esposa del empresario decidió ir más allá y el avance reveló que se encontrará con una impactante situación.

Según lo que se ha podido ver en los recientes capítulos de la teleserie nocturna de Mega, Maca ha vivido varios episodios que la hacen dudar de la fidelidad de su marido.

Uno de ellos fue cuando Pitu Mardones (Lorena Bosch) llegó hasta la casa de Chico Olmedo, a quien tomó por sorpresa, lo que hizo que el hombre recurriera a su chofer para que cuidara a sus hijos mientras lo solucionaba.

Justo cuando el jeep de la mujer se retiraba, la esposa del empresario llegaba de un viaje a su casa, percatándose de que se trataba del mismo vehículo que andaba rondando en los últimos días.

Además, en el capítulo de este miércoles, La Turca (Francisca Imboden), prima de Maca, hizo una visita para conocer a su familia. Momentos más tarde se ve al empresario hablando con ella sobre el proyecto de Punta Virgen por lo que se retiran del living a buscar un vino mientras conversan.

En ese momento Maca se queda sola en el sillón, y justo en ese momento llega un misterioso mensaje al teléfono de su esposo.

“Negro, necesito hablar contigo“, dice el escrito por parte de un número guardado como “PM”.

El punto cúlmine llegará en el este jueves de Generación cuando Maca escuche Hernán sosteniendo una llamada telefónica, donde dice: “No se ponga así mi amor. ¿A qué hora nos juntamos?”, le dice al personaje de Lorena Bosch.

“Chico” Olmedo con las manos en la masa

A raíz de toda esta situación es que Maca tomará cartas en el asunto y decidirá seguir a Hernán en compañía de su prima, según se pudo ver en un avance de los próximos capítulos de Generación 98.

En el clip se ve a ambas escondidas en el pasillo de un hotel mientras el empresario espera que le abran la puerta, apareciendo en escena Pitu Mardones en bata.

“No me he vestido todavía pero no me demoro absolutamente nada en estar lista”, se escucha decir a la mujer mientras lo abraza.

Maca impactada con esta situación avanza hasta la habitación, pero antes de llegar es detenida por su prima. “Lo voy a matar, los voy a matar a los dos“, aseguró la esposa de Chico Olmedo, indignada.