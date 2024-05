3 de Mayo de 2024

Anteriormente la señal había interpuesto una demanda ante el Tribunal de Contratación Pública alegando que Mega no cumplía con las bases.

Luego que se confirmara la adjudicación del Festival de Viña por los próximos cuatro años a Mega, este viernes Canal 13 reaccionó a la resolución que terminó con el bullado proceso.

La licitación del conocido certamen del verano no estuvo exento de polémicas, esto ya que sólo el canal del Grupo Bethia ofertó por organizar el evento en el período 2025-2028. Tras esto, la ex señal católica acusó que la propuesta de Mega no cumplía con las bases de la licitación, algo que incluso llegó ante el Tribunal de Contratación Pública.

Pese a todo esto, este jueves el Concejo Municipal de la ciudad aprobó la oferta de Mega pero sin aceptar las condiciones especiales que especificó el canal privado por estar fuera de la norma.

La respuesta de Canal 13 tras confirmar la adjudicación de Mega del Festival de Viña

A través de un comunicado, Canal 13 manifestó que “coincide plenamente que el adjudicatario debe acatar las bases presentadas en el concurso, sin modificarlas, a pesar que su propuesta, tal como se indicó en nuestra demanda, no cumple con ellas”.

“Creemos que de esta manera no sólo se corrige una eventual ilegalidad, sino que garantiza igualdad de condiciones a todos los interesados de este proceso”, sostuvo la señal.

Finalmente, desde el canal que se adjudicó el festival por los últimos cuatro años afirmaron: “De firmarse el contrato en los términos expuestos por las autoridades con estricta sujeción a las bases, le deseamos a las próximas ediciones del festival un exitoso desarrollo”.