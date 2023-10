Camilísima se confiesa tras su salida de Tierra Brava: “Tendí mi propia trampa”

6 de Octubre de 2023

La periodista manifestó que se arrepiente de haber apoyado a Luis Mateucci como capitán de su equipo.

Compartir

Camila Campos, también conocida como Camilísima se convirtió en la primera eliminada de Tierra Brava luego de perder el duelo de eliminación. Fue este jueves que se transmitió la salida de la jugadora tras enfrentarse a Camila Arismendi, en una prueba de habilidad, velocidad, equilibrio y fuerza.

En exclusiva con EL DINAMO, la participante reveló detalles de su relación con Fabio Angostini, su enfermedad en el encierro y la decisión de Luis Mateucci que le costó su salida.

Su breve paso por Tierra Brava

Durante su estadía en el encierro Camila Campos fue integrante del equipo Puro Fuego, grupo que perdió la primera competencia por lo que ella y sus compañeros debieron quedarse en la parte sin lujos de la casa-hacienda.

Esto provocó que la jugadora a los pocos días de su ingreso se enfermara por las extremas condiciones que se viven allí. “Me dio una colitis, así que estaba con diarrea, fiebre y náuseas todo junto. Esto fue justo el día de la competencia”, detalló la participante.

Además, Camilísima explicó las complicaciones que tuvo previo a su duelo de eliminación. “El no tener comida para hacer una dieta blanda fue un problema porque ese día no comí, y tenía que competir. De hecho, se ve en una actividad donde pido permiso para ir a acostarme porque no puedo más, y después me muestran llorando, en el fondo era un llanto de frustración”.

Sin embargo, enfatizó que Canal 13 y la producción sí le brindaron ayuda médica, pero que ella no estaba recuperada para el día de la competencia.

Canal 13.

Aunque su estadía fue breve, tuvo tiempo suficiente como para tener un acercamiento con Fabio Angostini, quien también reveló que le llamaba la atención la periodista.

“Yo noté interés de él y lo comprobé cuando vi las imágenes de él hablando con su equipo, cuando sucedió lo del chocolate. Ahí les dice yo le di un chocolate a la chica que me gusta y ahí comprobé que su interés es real”, cuenta sobre un polémico episodio que se vivió en la casa.

“Quedó algo pendiente, íbamos a tener una conversación en un punto de la casa que era más íntimo y no alcanzamos”, confesó Camila catalogándolo como una persona interesante.

Camilísima contra Luis Mateucci: “No es un buen líder”

Camila Campos fue la primera nominada del reality show, esto luego que el equipo Rojo quedara descalificado de la prueba por las constantes faltas de su capitán Luis Mateucci. Fue allí que el cordobés tuvo que tomar la decisión de elegir a uno de sus compañeros para ser el primer nominado.

Sobre este crucial momento, ella reveló: “Es súper curioso lo que pasó porque cuando teníamos que elegir capitán yo fui la que lo propuse a él, entonces siento que tendí mi propia trampa. Se me olvidó que él es estratega y tiene varios realities en el cuerpo, quizás no consideré que él sabe cómo es el juego, y cómo montar un show”.

Ya afuera de la casa, Camilísima fue clara en mostrar desaprobación al actuar del argentino: “Nosotros perdimos esa prueba por un error de él, voluntario o involuntario, fue un error de él. Un líder frente a una cosa así, pone su cabeza en riesgo y él no lo hizo, ni siquiera preguntó por esa posibilidad”.

Para finalizar este tema, fue crítica al asegurar que “creo que no es un buen líder y que nos equivocamos en elegirlo”.

En cuanto a la posibilidad de un regreso a la casa-hacienda, la participante se mostró dispuesta a volver al país vecino. “Si me gustaría volver en un repechaje. Siento que mi salida fue injusta pero no porque me haya jugado en contra alguien, porque la vida me mandó una enfermedad y siento que merezco una segunda oportunidad”, explicó Camila, la primera eliminada de Tierra Brava.