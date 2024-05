El motivo por el que Arturo Longton no volvería a ingresar a un reality

1 de Mayo de 2024

“No volvería a entrar a un reality nunca más“, aseguró Arturo Longton, al afirmar que Tierra Brava fue su última experiencia en este tipo de programas de televisión.

Así lo aseguró al ser entrevistado por FM2, ocasión en la que aseguró que ya no es el mismo que hace dos décadas, cuando participó en La Granja.

“No estoy en condiciones físicas y no volvería a entrar a un reality nunca más“, planteó Longton durante su conversación con la radio.

Según explicó, “ya no tengo la chispa de cuando era más chico“. Y ahondó en el tema al aseverar que “me da lata entrar y no ser el mismo“.

“Uno cambia y uno madura, obvio, si tengo 45 años; tenía 25 en La Granja“, manifestó a continuación.

Longton cree que ya no aporta a un reality

Según él, en el momento actual no es un aporte al contenido que los televidentes de este tipo de programas esperan de los participantes.

“Por eso no volvería a entrar“, argumentó el ex chico reality.

Respecto de su última participación en un espacio de telerrealidad, Arturo Longton reconoció que “las consecuencias fueron muy fuertes“.

Entre las consecuencias de dicho encierro, está el inicio de su separación de su esposa Daphne Bunney, luego de 13 años de matrimonio, a raíz de la relación que mantuvo con Shirley Arica.