Halloween: las mejores películas de terror para ir anticipando la fecha

14 de Octubre de 2023

Son más de 80 las cintas entre las que puede elegir quien disfruta con estas películas antes y durante la también llamada Noche de Brujas.

Halloween, conocido también como Noche de Brujas, está íntimamente ligado a las películas de terror. Y aquello no sólo ocurre en Chile, sino a nivel global.

Y aunque para algunos el peor panorama para el 31 de octubre es quedarse en casa, no faltan los que prefieren pasar esa noche con sólo la compañía de una buena película de terror.

Lo bueno es que daba la amplia oferta actual, acceder a estas cintas es mucho más fácil a través de las señales de streaming. Y por ello el ambiente terrorífico de Halloween se puede ir preparando con anticipación.

Para quienes gustan de esta películas, entregamos una lista con las mejores películas de terror para esperar esa noche.

Entre ellas, hay varias que se pueden ver en Netflix, mientras que otras están disponibles en otras plataformas.

La lista incluye algunos clásicos, pero también otras cintas no tan conocidas, pero que preparan el ambiente para la celebración de la fecha.

Las mejores películas de terror para Halloween

A continuación dejamos un listado con más de 80 películas de terror para disfrutar antes, durante y después de Halloween.

A ciegas (2018)

El apóstol (2018)

Al final de la escalera (1979)

Al interior (2007)

El ciempiés humano (2009)

Anarchy: La noche de las bestias (2014)

Anticristo (2009)

El Hoyo (2020)

Arrástrame al infierno (2009)

A Serbian Film (2010)

El juego de Gerald (2017)

Aterrados (2017)

Audition (1999)

El páramo (2021)

Bajo la sombra (2016)

Baskin (2015)

El proyecto de la bruja de Blair (1999)

Cam (2018)

Casa ajena (2020)

Crudo (2016)

Déjame salir (2017)

El extraño (2016)

En la hierba alta (2019)

La maldición (2002)

El exorcista (1973)

Escupiré sobre tu tumba (2010)

La perfección (2018)

Expediente Warren: The Conjuring (2013)

Funny Games (1997)

La matanza de Texas (1974)

Guinea Pig 2: Flowers of Flesh and Blood (1985)

Halloween: El origen (2007)

Hereditary (2018)

Hogar (2020)

Holocausto Caníbal (1980)}

Host (2020)

La piel que habito (2011)

Hostel (2005)

Insidious (2010)

It (2017)

La apariencia de las cosas (2021)

It follows (2014)

La huérfana (2009)

Los renglones torcidos de Dios (2022)

La visita (2015)

La última casa a la izquierda (1972)

Los otros (2001)

Ludo (2015)

La posesión (1981)

The Eyes of My Mother (2016)

Martyrs (2008)

Mientras duermes (2011)

The Ring (1998)

NEKRomantik (1987)

No respires (2016)

The Dark and the Wicked (2020)

Nosotros (2019)

Oxígeno (2021)

Pasaba por aquí (2022)

Paranormal Activity (2007)

Posesión infernal (2013)

The Sadness (2021)

Punto rojo (2021)

REC (2007)

The Night House (2021)

Relic (2021)

Saw (2004)

Scream 5 (2022)

Shutter (2004)

Sinister (2012)

Smile (2022)

Soy la bonita criatura que vive en esta casa (2016)

Starry Eyes (2014)

Terrifier (2016)

The Descent (2005)

Tiburón (1975)

Un lugar tranquilo (2018)

The taking of Deborah Logan (2014)

Verónica (2017)

The Ritual (2017)

Voces (2020)

Wounds (2019)

31 (2016)