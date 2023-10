“Ella cambió”: Chino Ríos sincera los últimos años de relación con Paula Pavic

16 de Octubre de 2023

"Yo creo que nos hicimos mucho daño entre los dos. Lo que me deja tranquilo es que yo cuando conocí a la Paula estuvimos 13 años muy bien, pero con la Paula que conocí”, agregó el deportista.

Marcelo Chino Ríos será uno de los próximos invitados de Podemos Hablar de CHV, donde se sinceró sobre su actual relación con Paula Pavic.

Y es que luego de 14 años de matrimonio y cinco hijos, donde Pavic generó revuelo al presentar una petición de divorcio del ex número uno del mundo, la pareja sorprendió a todos al darse una nueva oportunidad.

Al respecto, el Chino Ríos reconoció que “la relación está desgastada, hoy conversamos, hay hijos de por medio y estamos tratando de estar bien”.

Pero Ríos fue más allá y aseguró que los últimos tres años con Paula Pavic “han sido pésimos porque ella cambió, entonces estamos en épocas diferentes de la vida… está metida en cosas que a mí no me gustan, y yo estoy metido en cosas que quizás a ella tampoco le gustan. No estamos en el mismo camino, no vamos alineados”.