“No te lo voy a perdonar nunca”: la pelea de Maca con Chico Olmedo por beso a Pitu

26 de Octubre de 2023

La mujer encarará a su esposo, luego de comprobar su infidelidad con su ex compañera del colegio.

El capítulo que se emitirá este jueves de Generación 98 se destacará por la fuerte discusión entre Maca (Constanza Mackenna) y Chico Olmedo (Gabriel Cañas).

En la escena se muestra a la inquieta mujer esperando un mensaj que a los pocos segundos llega: una imagen en la que aparece a su esposo besando a Pitu (Lorena Bosch).

Sorprendida con la imagen, la prima de La Turca (Francisca Imboden) no dudó en encarar a Chico Olmedo.

Maca enfrenta a Chico Olmedo

Luego de que el empresario regresara a la pieza, debido a que estuvo escondiendo el millón de dólares, Maca le respondió dónde estaaba, a lo que él aseguró que se estaba tomando una pastilla para dormir.

Fue en ese momento que le lanzó la pregunta, sin filtro.

“¿Por qué no asumes de una vez que te estás agarrando a tu ex compañera de colegio? La Pitu ‘peuca’ Mardones”, le dijoMaca sorprendiendo a Hernán.

“¿Cómo se te puede llegar a ocurrir algo así?”, respondió el empresario pensando que podría continuar con su mentira.

Luego de escuchar esto, su esposa le mostrará la imagen en la que aparece besando a su ex compañera de colegio.

“Te mandé a seguir ¿Y sabes qué? Menos mal lo hice, porque si no jamás me habría enterado de la amaric… que me estás haciendo. Te pasaste, te pasaste. Esto no te lo voy a perdonar nunca”, le aseguró Maca al Chico Olmedo.

Tras varios intentos fallidos por calmar a su pareja, la madre de sus hijos le lanzará una última y decisiva frase.

“Te voy a decir una sola cosa. Este matrimonio llega hasta acá. Quédate con la casa, quédate con Don Willy, quédate con Punta Virgen, quédate con esa peuca. Yo de vo’ no necesito nada… Y cállate que no quiero despertar a los niños y tener que explicarles que su papá es un infiel asqueroso, que botó a la basura todo lo que habíamos construido”, sostuvo el personaje de Constanza Mackenna.