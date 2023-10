Generación 98: el interrogatorio de Valentina a Jacinta para descubrir el secreto de Juanjo

19 de Octubre de 2023

La mujer volvió a tener una conversación con su hija para intentar convencerla de contarle la verdad detrás de la pelea que tuvo con su padre.

En los últimos capítulos de Generación 98 se pudo ver una fuerte discusión entre Jacinta (Alondra Valenzuela) y su padre Juanjo (Nicolás Poblete) tras enterarse de que tiene otra familia. Por su parte, Valentina (María Gracia Omegna) no quedó satisfecha con la respuesta que recibió de ambos y buscó una nueva instancia para conversar a solas con su hija mayor.

En la escena se ve a la mujer en la pieza de la adolescente para poder conversar y aclarar la situación que vio hace algunos días, donde se enfrentó con su padre a los gritos lo que llamó la atención de Valentina.

“Ayer me quedé más tranquila con la conversación que tuvimos, pero me quedé un poco preocupada porque no me dijiste casi nada”, comenzó diciendo la dueña de casa. “Qué quieres que te cuente”, le respondió Jacinta, aún acostada.

Allí Valentina le pidió que le contara “qué es lo que pasó con tu papá”, a lo que la joven respondió con un escueto “nada”.

“Yo no creo que sea así, yo creo que tuvo que haber pasado algo. Es imposible que tú te enojes con tu papá por nad,a con todo lo que lo quieres a él”, replicó la mujer sin creer sus palabras.

En ese momento se ve que Juanjo salió de su pieza y se quedó detrás de la puerta para escuchar lo que su pareja y su hija hablaban.

“Yo sé que no me estás diciendo la verdad Jacinta, y me pregunto qué fue lo que pasó como para que trates tan mal a tu papá. ¿Tú viste o escuchaste algo?”, insistió Valentina, notoriamente afectada.

“No, nada”, insistió la joven, pero su madre insistió y señaló que “todos tenemos diferencias y uno no puede reaccionar con violencia y agresividad, nosotros no somos ese tipo de familia”.

“Eso es lo que tú creí mamá”, lanzó la adolescente dando luces de que algo ocurrió, lo que provocó la cara de sorpresa de su madre quien volvió a interrogarla: “Cuéntame qué pasó Jacinta”.

El desenlace de esta decisiva conversación entre Jacinta y Valentina se podrá ver en el próximo episodio de Generación 98.