“Nos quitaron un cupo”: mujeres comediantes critican parrilla de Viña 2024 por mayoría masculina en el humor

20 de Diciembre de 2023

Natalia Valdebenito y Chiqui Aguayo cuestionaron a la organización del certamen por la poca presencia femenina en el humor en la edición 2024.

Compartir

La jornada de este martes se anunciaron a los comediantes que serán los encargados de poner la cuota de humor en el Festival de Viña del Mar 2024.

La parrilla, según se informó, contará con seis humoristas, de los cuáles sólo dos son mujeres.

Esta situación molestó a dos conocidas exponentes que cuestionaron a través de sus redes sociales la mayor presencia de hombres en la programación.

Comediantes critican mayoría masculina en Viña 2024

La organización del Festival informó que los confirmados para presentarse en la Quinta Vergara son Alison Mandel, Javiera Contador, Luis Slimming, Luis Miranda, Sergio Freire y Álex Ortiz.

El anuncio le hizo ruido a Chiqui Aguayo, quien no dudó en criticar la poca presencia de humoristas mujeres e n esta oportunidad.

“La organización del Festival de Viña nos quitó un cupo, pero se explica solo, porque los que ‘eligen’ son todos hombres… Ya bueno, hay una mujer”, escribió la comediante que estuvo en ese escenario el 2017.

Para finalizar, la comediante aclaró que su problema era con los organizadores del evento y no con sus colegas que fueron designados.

“¡Eso no le quita mérito a ninguno de los que van este año! ¡Son todos unos secos!”, afirmó Aguayo al final de su mensaje.

INSTAGRAM.

Por su parte, Natalia Valdebenito también manifestó su molestia por la cantidad de representantes mujeres y dejó su descargo en X (ex Twitter).

“¿Cómo sólo dos compañeras en el festival de Viña? Hay muchas mujeres haciendo comedia. Ya no es como antes. Hay diferentes estilos. ¡¡Existe la comunidad LGBTIQA+!!…”, sostuvo la comediante que se presentó en 2016 en la Quinta Vergara.

“Nada personal con los cabros, pero QUE LATAAAAAAAAAA. Pasao a coco (sic)”, terminó diciendo la comunicadora en su perfil.

¿Como sólo dos compañeras en el festival de Viña? Hay muchas mujeres haciendo comedia. Ya no es como antes. Hay diferentes estilos. Existe la comunidad LGBTIQA+ …!!

Nada personal con los cabros, pero QUE LATAAAAAAAAAA. Pasao a coco.

🤭 — Natalia Valdebenito (@ValdebenitoNata) December 19, 2023

La respuesta de Luis Slimming a Natalia Valdebenito

Luis Slimming, en una entrevista con The Clinic, se refirió al comentario en el que la conductora del programa Café con Nata criticó la poca presencia femenina.

“Yo creo que la crítica no iba pensada hacia los hombres que estamos ahí. Yo creo que tiene que ver, más que nada, con que lo ideal sería darle más espacio a las mujeres”, explicó, aclarando que entendió su punto.

Sin embargo, el comediante agregó que “es la organización la que pone las fichas, y ojalá se dé más espacio en el futuro. Pero también entiendo de dónde viene la crítica, pero no tengo nada que hacer con eso”.

Para finalizar Slimming contestó con humor sobre los dichos de Natalia Valdebenito: “La decisión no iba por mí ni por ninguno de mis colegas. Pero no sé, quizás el problema fue que no la invitaron a ella. Si hubiese ido ella, estábamos en tres y tres”.