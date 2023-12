Qué dijo Ignacia Michelson por el rumor que vincula a Marcianeke con Eskarcita

22 de Diciembre de 2023

La participante que fue finalista en Gran Hermano reveló que salió con un artista urbano y aseguró que es “el ex de alguien”.

Este jueves, Scarlette Gálvez, conocida popularmente como Eskarcita, en el programa Ni Tan Basados, reveló que recientemente habría salido con un cantante urbano, y tras ser consultada Ignacia Michelson respondió ante la posibilidad de que fuera su ex pareja, Marcianeke

En la entrevista que se transmitió por Youtube, la finalista de Gran Hermano contó que estuvo en la fiesta Bresh a la cual asistió con un artista que era “ex de alguien”. Aunque no dio más detalles, después de decir esto aclaró que no pasó nada entre ellos.

Con esta declaración, varios usuarios que se encontraban en el live comenzaron a especular y uno de los nombres que salió era el de Marcianeke.

Qué dijo Ignacia Michelson

Ignacia Michelson durante una dinámica en sus historias de Instagram respondió a varias preguntas respecto a este tema. Una de las que contestó decía: “¿Qué opinas de lo que hizo Eskarcita de meterse con tu ex?”

Frente a esta posibilidad la influencer aseguró: “Yo no opino… ¡Cada uno con sus cosas claras, pues!”.

Luego que le reiteraran el tema, la ex chica reality se extendió un poco más: “La verdad no tengo nada que opinar. Si lo hizo o no, no es mi problema. No peleo por hombres”.

Más tarde Michelson respondió a alguien que la reprochó por estar muy pendiente de lo que hace Marcianeke.

La DJ para dar por cerrado ese tema afirmó: “Obvio que voy a responder, si fue parte de mi vida, pero te recuerdo que me fui a Ibiza a los dos días de terminar. Ahí se olvida y supera todo, jajajá”.

Por otro lado, hay algunos usuarios que apuntan a que se podría tratar de alguno de los ex de Skarleth Labra, haciendo alusión a Pailita o DimeloFacu.