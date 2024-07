VIDEO – Este es el proyecto televisivo que reunirá nuevamente a Eskarcita y Cony Capelli

3 de Julio de 2024

La bailarina se dejó ver junto a su ex compañera de encierro y expuso que próximamente se podrá ver a ambas en un conocido programa.

Cony Capelli sorprendió en sus redes sociales tras compartir un video donde se le ve junto a Scarlette Gálvez más conocida como Eskarcita, con quien compartió en la primera edición de Gran Hermano Chile.

Sin embargo, con este registro la ganadora del reality develó accidentalmente que este reencuentro tendría una razón de fondo que la involucraría nuevamente con la influencer en un programa de televisión.

Una noticia que también fue confirmada por la otra ex chica reality, quien en mayo compartió a través de su Instagram que Chilevisión será su “casa televisiva”.

Cony Capelli revela el proyecto televisivo que la reuniría nuevamente con Eskarcita

La noticia la dio a conocer la propia Cony Capelli, quien aprovechó de hacer una sección de preguntas con sus seguidores a través de sus historias.

Fue allí, que un usuario le preguntó: “¿Volverías a trabajar en algo con Eskarcita?”.

“La verdad es que no me gustaría estar vinculada a nadie ni nada que tenga que ver con un reality. O sea, lo encuentro atroz, matao, es gente terrible (…) entonces no quisiera tener nada que ver con eso”, contestó la bailarina.

Momentos más tarde, la ex Gran Hermano apuntó a su lado mostrando a Eskarcita, quien sostuvo entre risas: “Realmente cero posibilidad, nada que ver”.

Sin embargo, este reencuentro no es lo único que llamó la atención, ya que además se ve a Scarlette con el característico delantal de Top Chef. De esta manera, quedó en evidencia que ambas serán parta de la próxima temporada que estaría preparando la estación privada en su versión VIP.