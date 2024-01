Green Day y el cambio en “American Idiot” que involucra a Donald Trump

2 de Enero de 2024

Green Day aprovechó su actuación en el especial de Sunday Night el domingo pasasdo para dejar en claro a la audiencia sobre sus opiniones políticas.

Durante la víspera de año nuevo, la banda estuvo en la transmisión especial del canal nacional ABC, Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve with Ryan Seacrest, donde interpretaron canciones como Holiday, Basket Case, Welcome to Paradise, Dilemma y American Idiot.

A esta última le realizaron un pequeño pero significativo cambio, donde en vez de decir “I’m not a part of a redneck agenda” dice “I’m not part of the MAGA agenda”, haciendo referencia a la frase de campaña de Trump “Make America Great Again” (MAGA).

Billie Joe Armstrong of Green Day changed the words from ‘American Idiot’ to “I’m not a part of the MAGA agenda”



pic.twitter.com/o0H94zEhV2 — News 360 (@AusNews360) January 1, 2024

Green Day logró desatar la furia de los estadounidenses que apoyan al expresidente Donald Trump, quienes acudieron a X para acusarlos de “venderse” al Partido Demócrata.

Debemos recordar que el single “American Idiot” es una canción que hace una fuerte crítica a la sociedad estadounidense durante el gobierno de George W. Bush.

Hasta el dueño de la red social X, Elon Musk se hizo presente con su opinión.