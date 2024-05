¿Están peleados? Comparini explicó qué pasó con Federico Sánchez

14 de Mayo de 2024

“Con Federico conversamos seguido y, diría yo, es bastante probable que en algún momento volvamos a hacer City Tour“, sentenció.

El periodista Marcelo Comparini sacó la voz para responder a los rumores que apuntaban a un supuesto conflicto que puso fin a la icónica dupla con Federico Sánchez.

Al respecto, el locutor de 13cRadio explicó que nunca se le consultó de manera directa sobre si existía algún roce con el arquitecto.

“Pasó que TVN invitó a Federico a irse para allá. Él nos lo planteó a mí y al resto del equipo. El problema es que TVN quería que la versión chilena (de Atlas de Chile), no fuese solo en Santiago, sino que por Chile. Eso significaba viajar y, para mí, significaba no poder hacer radio“, detalló Marcelo Comparini.

En esta línea, Comparini agregó que “justo también tocó un momento de reflexión en mi vida, porque estaba llegando a los 60. Pensé que tal vez podía bajar un poco el ritmo y planteé dejar de hacer los programas en directo. Pero en la radio no les pareció”.

Sobre eventuales conflictos con Federico Sánchez, el ex animador de Extra Jóvenes los echó por tierra.

“Para que veas, yo estoy de cumpleaños en diciembre y Federico fue a mi cumpleaños del año pasado, y fue el rey de la fiesta. Como siempre”, recalcó.

De cara a próximos proyectos como dupla, Marcelo Comparini apuntó a ciertas condiciones para concretarlo.

“Estoy viejo y se lo dije a Federico. Feliz volvería a hacer City Tour, pero no para viajar tres semanas a Turquía. Ya no me da. Echo de menos mi cama, mi casa, mi gente. Creo que ya egresé de esa etapa”, declaró a The Clinic.

Para Comparini, es factible concretar City Tour solo a nivel nacional, indicando que “uno puede ir por dos o tres días a Osorno o a Rancagua. Pero encuentro que el de Santiago funcionaba perfecto. Puedes recorrer 20 mil veces el mismo lugar y siempre los lugares van cambiando”.

