VIDEO – “Qué increíble, una frescura”: Federico Sánchez se indignó por el precio del estacionamiento

24 de Abril de 2023

La dupla televisiva de Marcelo Comparini en TVN mostró su enojo con el valor establecido en Las Condes.

Federico Sánchez dejó de lado su habitual tono para dar a conocer un hecho que vivió en la Plaza Perú de Las Condes tras llegar desde un viaje. El arquitecto y dupla televisiva de Marcelo Comparini se indignó por el precio que le cobraron por un estacionamiento que no utilizó el chofer del móvil que acudió a recogerlo.

El rostro de Televisión Nacional de Chile (TVN) y el conductor de la van que fue a buscarlo quedaron atónitos frente a un cobro de 1.350 pesos, el cual fue considerado una “vergüenza” por el profesional y el trabajador que lo acompañó en este registro audiovisual.

“¿Estai grabando? Esto a mí no me gusta hacerlo, pero me parece inaceptable. Nosotros venimos de grabar desde el norte, nos pasó a buscar un móvil, él entró al estacionamiento de la Plaza Perú a buscarnos. Entró”, comenzó diciendo.

“Se debe haber demorado cuatro minutos cuanto mucho. Queríamos salir y nos querían hacer pagar alrededor de 2 mil pesos. Mira, $1350. ¡Qué increíble, realmente una vergüenza en la Plaza Perú, Isidora Goyenechea. Una vergüenza y una frescura, lo encuentro inaceptable, porque él está trabajando y entró a buscar unos pasajeros… Así estamos, lamentablemente, increíble”, complementó Sánchez.