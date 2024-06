VIDEO – “No quiero estar en un trío…”: Fran y Austin aclaran sus sentimientos tras conflicto en ¿Ganar o Servir?

28 de Junio de 2024

La ex Gran Hermano increpó al modelo peruano y le pidió que se sincerara sobre lo que realmente siente por ella.

La tensión entre Fran Maira y Austin Palao se ha hecho notar en los últimos capítulos de ¿Ganar o Servir?, y luego de una larga espera finalmente decidieron aclarar las cosas entre ellos.

Tras la llegada de Julia Fernandes hubo un notorio distanciamiento entre los participantes que estaban formando algo más que una amistad. Esto, ya que la brasileña eligió a la ex Gran Hermano para quitarle sus privilegios. Como si esto fuera poco también la escogió como sirvienta para su cita con el peruano.

Esta situación sin duda incomodó a Fran, quien no dudó en expresar su molestia por la nula reacción del concursante peruano.

“No voy a hablar hoy con él. Estoy enojada. Que se vaya a la m…, me humilló”, afirmó.

Luego de escuchar esto, Oriana y Mariela se acercaron a aconsejar a Austin, quien no tomó en cuenta sus recomendaciones asegurando que hablaría con ella al día siguiente.

Fran y Austin aclaran sus sentimientos en ¿Ganar o Servir?

Sin embargo, al otro día, Austin siguió muy cercano a Julia y no se acercó a Fran durante la mañana. Momento en que la integrante del equipo Soberanos no aguantó y se desahogó con Oriana.

“Cuando llegó de su cena tuvo como una hora para hablar conmigo. Esperó a que me fuera a dormir para querer hablar, así que no. Ni siquiera fue a hablar conmigo, Facundo le dijo que lo hiciera y por eso fue. Le faltan pelotas”, sostuvo Maira.

Tras esto, Oriana y Luis Mateucci fueron a increpar al modelo para que fuera arreglar la situación. Finalmente, y tras toda la tensión, Austin fue a buscar a Fran para conversar en privado.

“Quedo como la pobre h…, pobrecita la Fran Maira, porque toda la casa me ha hecho sentir así. Estaba emput….., humillada”, comenzó confesándose la joven de 23 años.

Más tarde, Fran le pidió que se sincerara: “Tus demostraciones no me interesan, quiero que me digas lo que de verdad sientes, no quiero estar en un trío de m…, o si es así, quiero saberlo. Ya está la confianza para que me digas algo”.

“Yo tengo claro lo que estamos construyendo los dos. Nos despertamos juntos con besitos, eso no lo he hecho con nadie y tampoco pretendo hacerlo. Me gusta lo que está pasando entre nosotros”, le respondió Austin.

Luego de una larga conversación, la tensión cesó entre ellos y terminaron besándose. Sin embargo, pronto se podrá ver qué ocurrirá finalmente entre ambos.