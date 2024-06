VIDEO – Quién es Julia Fernandes, la nueva participante que ingresará a ¿Ganar o Servir?

26 de Junio de 2024

La nueva integrante del reality show de Canal 13 se hizo conocida en nuestro país por haber participado en varios programas del mismo estilo años atrás.

A más de un mes de ser confirmada por Canal 13, finalmente Julia Fernandes debutará como la nueva participante de ¿Ganar o Servir?

Así lo reveló el último avance del reality, el cual evidenció que este miércoles se podrá ver el sorprendente ingreso de la brasileña a la casona.

Las imágenes muestran que su entrada ocurrirá durante la noche, momento en que comenzará a sonar una bocina que alertará al resto de los concursantes. En ese momento se abrirán las puertas dando paso para que Julia desfile por una pasarela antes de presentarse.

Julia Fernandes, la nueva participante de ¿Ganar o Servir?

Julia Fernandes es una modelo de 29 años oriunda del Amazonas que llegó hace diez años a Chile. Pese a no manejar el idioma, se hizo conocida por participar de populares reality show como Amor a Prueba y Doble Tentación.

“Amo Chile, me siento mucho más chilena que brasileña. Me gusta más la piscola que la caipiriña, en todos lados donde voy represento a Chile y piensan que soy chilena. Me gusta cómo hablan, soy buena para las chuch… Y si Dios me lo permite, quiero seguir en Chile para siempre”, afirmó la joven, previo a su ingreso.

Por otro lado, ella en 2018 protagonizó un bullado accidente de tránsito junto a su entonces pareja Ignacio Lastra, quien quedó con el 90% de su cuerpo quemado. Una mediática situación que le significó ser víctima de múltiples comentarios donde la culpaban de ser la responsable.

“Este accidente es lo peor que me ha pasado en la vida. No puedo explicar lo terrible que fue vivirlo y todo lo que vino después. Por el choque perdí la clavícula, me la cambiaron por una placa de titanio”, confesó Julia.

Junto con esto, explicó que “hasta el día de hoy sufro muchos ataques, he sido culpada de todo, como si yo hubiera ido manejando. El año pasado una señora en un supermercado me empezó a gritar frente a todos Lo quemaste”.

Una situación que Julia Fernándes intentará revertir compartiendo su versión de este oscuro episodio.

“Siempre voy a proteger a Ignacio, jamás diré la verdad completa. Pero ya es momento de que yo me deje conocer sin miedo, que me vean cómo soy hoy. Que no soy sólo una niñita que jotea a los demás, sino que soy una mujer empoderada y que se pueden identificar conmigo, con mi experiencia de vida, con mis aciertos y mis errores”, cerró diciendo, la nueva participante de ¿Ganar o Servir?