VIDEO – El multiverso de los realities: la actividad que sorprendió a los participantes de ¿Ganar o Servir?

18 de Julio de 2024

La dinámica incluyó videos de conocidos rostros del espectáculo que les dejaron incómodas preguntas a los jugadores.

El reality ¿Ganar o Servir? no para de sorprender a sus participantes y esta vez lo hizo a través de una actividad en la que contactaron a conocidos personajes del espectáculo nacional.

Así lo dio a conocer el animador Sergio Lagos, quien visitó la casona e invitó a los concursantes a participar de una dinámica en la que escucharían “voces del más allá”.

“En realidad para ustedes son voces cercanas que tienen que ver con algún momento de sus historias”, aclaró el conductor.

La actividad de ¿Ganar o Servir? que reunió al multiverso de los realities

El primer turno fue de Camila Recabarren, quien recibió un video de su ex pareja Alberto Púrpura más conocido como Tatón, con quien participó en ¿Volverías con tu ex?

“Cami todo mi apoyo, que te vaya súper bien. Dos preguntas para ti ¿Qué fue lo mejor y lo peor de nuestra relación? Y ¿con cuál de tus ex volverías?”, consultó el hombre de 69 años.

“Con Tatón ya ha pasado mucho tiempo, ahí yo tenía 17 o 18 años y poco me acuerdo de la relación de casi cuatro años que tuvimos. Cero remember, cero atracción, cero todo y no sé si estuvo bien, pero no me puedo arrepentir de las cosas que he hecho”, manifestó la integrante de Resistencia.

Tras esto, agregó: “¿Con el ex que volvería?, con la última, con la María José, con Pepa, ella es una persona hermosa y le mando un beso gigante”.

Momentos más tarde, apareció Pamela Díaz en pantalla para hablarle a Facundo: “¿Qué pasaría si en este momento voy entrando a la casa? ¿Cuál sería tu actitud?”.

A esto, el actual de Oriana Marzoli contestó: “Pame es lo máximo y le tengo mucho cariño y ella lo sabe. La vamos a recibir bien, si quiere venir a saludar y pasar un tiempo con nosotros, feliz. Éramos bien cercanos afuera, nos conocíamos hace un tiempito, le tengo cariño”.

Luis Mateucci en aprietos

El siguiente en la dinámica fue Luis Mateucci, quien recibió un saludo de Chama, con quien inició un romance en Tierra Brava.

“Rateucci, ¿cómo te sientes luego de haber traicionado a Daniela Aránguiz?, tal y como lo has hecho con otras chicas”, preguntó al hueso la jugadora venezolana.

A lo que el capitán de Resistencia, respondió: “Yo creo que Chama quedó un poco dolida… creo que no tengo que dar tantas explicaciones, yo corté con la Daniela y corté para siempre, por lo que no encuentro que haya traicionado a nadie”.

Agregando también que “ella opine lo que quiera. Lo que sí puedo decir es que aún se le ve dolida”.

Otras inesperadas apariciones

Escenas después se mostró en pantalla a La Pincoya, quien envió un saludo a Raimundo Cerda, quien fue su compañero en la primera temporada de Gran Hermano.

Junto con esto, le preguntó por el amor dentro de ¿Ganar o Servir?, a lo que el joven influencer contestó sincero: “No siento que sea factible armar algo serio, por lo menos para mí, dentro de un reality”.

Otras apariciones que sorprendieron fueron la de Miguelito y Dash, quienes incomodaron con sus consultas a Oriana y Blue Mary respectivamente.

¡Aquí puedes revisar la actividad completa en ¿Ganar o Servir?!