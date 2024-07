VIDEO – “Me quería hacer la vida imposible”: Faloon Larraguibel revela las tóxicas actitudes de Karol Lucero tras su quiebre

15 de Julio de 2024

La jugadora del reality de Canal 13 confesó que durante su romance hubo varias infidelidades y expuso sorprendentes detalles tras su término.

Compartir

El último capítulo de ¿Ganar o Servir? estuvo marcado por una dinámica de citas rápidas entre los participantes en la que Faloon Larraguibel confesó inéditos detalles de su relación con Karol Lucero.

Durante la actividad, los concursantes debieron hablar sobre diferentes temas y uno de ellos decía: “Mi ex fue una pesadilla”. Una instancia donde la animadora debió sincerarse sobre algún vínculo amoroso tóxico con Luis Mateucci.

Fue allí, que Faloon recordó a su ex compañero en Yingo con quien mantuvo una relación de cinco años.

Tras contar esto, confesó: “Nosotros terminamos por infidelidades. A mí me llegaban muchos mensajes, fotos. Muchos: oye, estuve con él”.

Momentos más tarde, la mujer de 35 años aclaró que Karol nunca quiso admitir sus infidelidades: “Nunca él me dijo que me había engañado, sino que yo dije ya, sabí que no, se acaba”.

Las confesiones de Faloon Larraguibel sobre su relación con Karol Lucero

Pero esto no fue todo, ya que Faloon también reveló que “él al mes comenzó con otra mujer”.

En esa misma línea, la comunicadora recordó: “Él fue mala onda porque nosotros nos topamos en una fiesta y él ponía canciones y animaba, y decía por la ex no se llora, uno la reemplaza”.

Una actitud que molestó y puso en incómodas situaciones a la actual participante de ¿Ganar o Servir?

“Estaba la otra y todo el mundo sabía que nosotros estábamos y era como waa, mira está la Faloon acá (…) Se burló mucho tiempo”, agregó.

Finalmente, la integrante del equipo Resistencia hizo una inédita y sorprendente confesión que involucró a su ex pareja Jean Paul Pineda.

“Después cuando yo me puse a andar con el Paul, llamaba al Paul para molestarlo. Me quería hacer la vida imposible”, afirmó.

Tras escuchar toda la historia de su compañera de competencia, Mateucci lanzó entre risas: “De Guatemala, pasaste a guata peor”.