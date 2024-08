Gala desmiente divorcio con Isla y amenazó con demandar a “periodistas mediocres” que hablen de su familia

17 de Agosto de 2024

“Me parece una falta de ética, de profesionalismo de estas mentirosas periodistas baratas", fue parte del desahogo de Gala.

Compartir

Gala Cardirola levantó la voz luego que la periodista Paula Escobar afirmara que Mauricio Isla le habría pedido el divorcio a la chica reality.

“Es la segunda vez que tengo que salir a aclarar temas personales a los que ni siquiera yo me he referido”, señaló la modelo española a través de sus historias de Instagram.

“Este comunicado lo estoy haciendo porque Mauro y yo lo hemos hablado, y a los dos nos incomoda muchísimo que los periodistas mediocres se metan a hablar de temas tan personales como puede ser esto, sin tener conocimiento, mintiendo y tratando de hacer noticia sin tener ni puñetera idea de lo que realmente sucede en nuestras vidas”, disparó.

“Lo único que voy a pedir de mi parte y de parte de Mauricio, es que respeten y no hablen de nuestra familia sin tener conocimiento, porque tanto él como yo nos hemos cuidado mucho siempre, nos protegemos, nos tenemos mucho respecto y nuestra relación está muy bien”, aclaró.

“Así que Paula Escobar cierra la boca y lávatela bien antes de hablar de mi familia. Te lo pido con mucho respecto, con todo el respecto que tú no estás teniendo hacia mía y hacia Mauro”, sentenció.

“Yo puedo estar muy acostumbrada a que hablen de mí y me inventen romances, me meten un novio diferente cada semana. Es súper incómodo, sí, pero me da igual, porque hablan sólo de mí, yo soy grandecita, yo me valido sola, no necesito que nadie me valide”, dijo.

“Pero que toquen a mi familia, eso no lo voy a permitir. No quiero que vuelvan a hablar ni de mí, ni de mi ex marido, ni de mi hija, ni nada en relación con mi familia, porque va una demanda”, advirtió.

“Me parece una falta de ética, de profesionalismo de estas mentirosas periodistas baratas, y lo único que pido es un poquito más de respeto. El mismo respeto que le gustaría que tuvieran hacia ellos”, cerró indignada.

El supuesto divorcio

Fue en el programa Que te lo digo donde la periodista Paula Escobar aseguró que Isla le pidió el divorcio a la modelo.

“Lo cierto es que Galadriel Caldirola recibió la petición de divorcio de Mauricio Isla su aún marido porque ellos aún están casados. Según me informa el círculo íntimo de los Islas, Gala no estaría dispuesta a ceder tan fácilmente el divorcio”.

Según dijo Escobar, la familia de Isla le habría dicho que hiciera los trámites cuando Gala estaba trabajando en el reality show Ganar o Servir.