VIDEO – Karla Constant tuvo que intervenir: el crudo cara a cara entre Gala y Faloon en Palabra de Honor

Actualizado el 10 de Diciembre de 2024

Las dos reclutas se dijeron de todo en la Corte Marcial, quedando, incluso, a centímetros de distancia.

Gala Caldirola y Faloon Larraguibel protagonizaron uno de los momentos más tensos de la tercera Corte Marcial de Palabra de Honor.

Fue la española la que nominó a la ex Yingo, acusándola de ser una persona “fría, calculadora, falsa y mentirosa“. Dentro de sus argumentos, ejemplificó su postura con que “a Fabio le has hecho creer todo este tiempo que puede tener algo contigo cuando es evidente que solo lo utilizas para tener un poco de pantalla. Deberías aprender a no vender tus valores, porque te vendes por plata”.

La situación entre las ex amigas fue escalando cuando Caldirola se fue acercando cada vez más a su compañera de encierro, quedando a pocos centímetros de ella.

“Denigras a otras mujeres cuando sabes lo que es ser humillada. Una mujer que ha sufrido no debería humillar a otras. Eres envidiosa y una mala persona”, sostuvo.

“Eso es lo que tú quieres, Gala, que te tenga envidia. Pero no, no te envidio”, le respondió Faloon a Gala en la Corte Marcial de Palabra de Honor. Junto con eso, le pidió respeto por su vida personal además de solicitarle que no mencione lo ocurrido con su ex pareja y el episodio de violencia que vivió.

A la complicada situación que se vivió entre las participantes, Karla Constant tuvo que intervenir y solicitarle a ambas que mantuvieran la distancia y que no hablaran al mismo tiempo, porque no se les entendía nada.