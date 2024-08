VIDEO – Sudor y sensualidad: la preparación física de Carmen Zabala para el remake de Amores de Mercado

27 de Agosto de 2024

La bailarina y entrenadora de la actriz conversó con EL DÍNAMO y explicó parte de sus entrenamientos y el principal desafío de este proceso.

Compartir

El remake de Amores de Mercado es el próximo desafío de Mega, y una de las actrices que asumió el reto es Carmen Zabala, quien está realizando una intensa preparación para su papel.

En la nueva versión de la teleserie, ella interpretará a Shakira, una joven bailarina erótica, rol que en el pasado estuvo a cargo de Sigrid Alegría. Por eso, allí se verá a Zabala en una nueva faceta combinando la actuación con el baile y la sensualidad.

En una entrevista con EL DÍNAMO, su entrenadora y fundadora de la Escuela Natalia Dufuur, reveló en exclusiva algunos detalles sobre el proceso de preparación física de la actriz.

La preparación de Carmen Zabala para el remake de Amores de Mercado

Según reveló la actriz y bailarina Natalia Dufuur, la idea de trabajar juntas surgió gracias a la admiración mutua que existe entre ambas. Esto, ya que Carmen Zabala la contactó en cuanto recibió la oferta para interpretar a Shakira en la nueva versión de Amores de Mercado.

“Le ofrecieron este rol e inmediatamente me llamó y me dijo que quería que construyéramos esto juntas. Incluso ya me había propuesto a la producción”, explicó la artista en conversación con EL DÍNAMO.

De esta manera, pese a que se conocen hace años, fue recientemente que apareció este proyecto para reunirlas en lo laboral.

En cuanto a la preparación de la intérprete, Dufuur confesó que están trabajando en un intenso plan de entrenamiento físico tres veces por semana.

Según declaró la bailarina y entrenadora a EL DÍNAMO, uno de los puntos en los que están poniendo especial énfasis es el “lenguaje corporal”.

Junto con esto, Natalia destacó la importancia de preparar y “encontrar el tono de los movimientos, en donde la sensualidad y el erotismo sean súper protagonista y vayan acorde con la construcción del personaje que está haciendo Carmen”.

Allí, explicó que el trabajo incluye “ejercicios de suelo, harto trabajo en silla y hay hartas coreografías. Ahí vamos encontrando una línea musical”.

Aunque Carmen Zabala no ha entregado mayores detalles sobre su preparación, la artista nacional compartió un registro en sus redes sociales donde mostró parte de su primera clase. Un video que fue ampliamente aplaudido por sus seguidores y varios de sus colegas.

Por último, Dufuur expuso que el mayor desafío ha sido la intensidad de la preparación, aunque declaró: “No quiero entregar tanto detalle para no matar la magia, y que la gente se impacte de todo el trabajo que está haciendo la Carmen”.