La trayectoria que llevó a Olivia Rodrigo a ser headliner de Lollapalooza Chile 2025

Actualizado el 4 de Septiembre de 2024

Usuarios en redes sociales no vieron con buenos ojos que la joven cantante fuera anunciada como uno de los nombres más importantes del evento musical.

Compartir

Luego de semanas de especulaciones, la organización de Lollapalooza Chile confirmó que Olivia Rodrigo será una de las headliners del line up para su próxima edición en 2025.

La noticia generó una serie de reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios cuestionaron la elección de la artista estadounidense, argumentando que con solo 21 años, es una decisión “sorprendente” para encabezar el festival.

A pesar de su corta edad, Olivia Rodrigo ha logrado convertirse en un referente del pop para las nuevas generaciones. Esto queda en evidencia gracias a la popularidad que han tenido sus canciones, los premios y el reconocimiento que ha recibido. Eso, sumado al rotundo éxito de sus shows.

La trayectoria de Olivia Rodrigo que lo llevó a ser headliner de Lollapalooza 2025

Olivia Rodrigo debutó en la música en 2021 con Drivers License, un single que actualmente cuenta con más de 500 millones de visualizaciones en YouTube y que rápidamente la hizo saltar a la fama. Tanto así, que un año más tarde, la cantante ganó el Grammy a la Mejor Interpretación Pop Solista.

Esta canción alcanzó el número uno en Billboard Hot 100 y en muchos países al rededor del mundo, rompiendo varios récords y convirtiéndose en una de las baladas en inglés más vendidas en ese entonces.

En la actualidad, la intérprete ha lanzado dos exitosos álbumes de estudio llamados SOUR (2021) y GUTS (2023), alcanzando el reconocimiento de tener dos álbum número uno en Billboard 200.

La intérprete, en su corta carrera, ha ganado siete premios Billboard Music, cuatro premios MTV Video Music y tres premios Grammy. En 2021, por otro lado, la revista Time la nombró Artista del Año y Billboard la nombró Mujer del Año en 2022.

Pero Drivers License no ha sido el único éxito de Rodrigo, sino que también destaca por hits como Good 4 u, Deja Vu, All I Want, Traitor, Vampire y varios más.

Los últimos movimientos de la artista han girado en torno a la promoción de su último disco. Se ha presentado en escenarios de Norteamérica, Europa, Asia y Oceanía en el marco de su segunda gira mundial, llamada GUTS World Tour.