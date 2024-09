No solo JC Rodríguez: Iván Valenzuela fue víctima de robo en una bencinera

Actualizado el 10 de Septiembre de 2024

Este hecho se suma a lo vivido por Julio César Rodríguez, conductor del matinal de Chilevisión, quien fue víctima de un violento robo la noche de este lunes.

Iván Valenzuela, periodista de Canal 13, dio cuenta que fue víctima de un robo mientras se encontraba cargando bencina, relatando un nuevo modus operandi de los delincuentes.

El periodista indicó en Mesa Central de Tele13 Radio que el incidente ocurrió este lunes, cuando estaba en un servicentro que funciona en modalidad de autoservicio.

“Mientras miraba la máquina (…) se estacionó un auto al lado mío, un gallo se bajó, me abrió la puerta del auto y me sacó la mochila con todo lo que tenía”, indicó.

Iván Valenzuela detalló que realizó la denuncia respectiva en Carabineros, quienes le explicaron que “es un tipo de robo. Tienes que estar solo y con máquina de autoservicio, esa es la zona de riesgo..“.

“No vi a los ladrones ni nada, la saqué súper barata, pero me han contado que una persona trataron de llevarle el auto y se agarró con el ladrón, así que ojo”, puntualizó.

“Me quitaron mi auto, se llevaron mi teléfono y mi mochila. Me pusieron una pistola en la cabeza pidiéndome el corta corriente. Sentí que era falsa. Estaban tapados, me quitaron las cosas del bolsillo y se fueron en el auto. No tenía corta corriente”, sentenció.