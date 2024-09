VIDEO – Delincuentes se llevaron su auto: Julio César Rodríguez sufrió violento asalto y fue amenazado con un arma

Actualizado el 10 de Septiembre de 2024

Julio César Rodríguez llegó tarde este martes al matinal debido al asalto que sufrió la noche de este lunes.

El periodista Julio César Rodríguez contó detalles del violento asalto que sufrió por parte de cuatro delincuentes, quienes lo amenazaron con un arma de fuego y escaparon con su auto, su mochila, su teléfono celular y otras pertenencias.

El conductor de Contigo en la Mañana dijo que todo ocurrió cuando se detuvo en una esquina para virar, momento en que un automóvil se situó a su lado, del que descendieron cuatro delincuentes armados.

“Todos tenían los rostros cubiertos y portaban armas, con las que me amenazaron. Me pusieron una pistola en la cabeza y me exigían que les entregara el cortacorriente”, manifestó el periodista.

El cuarto asalto que sufre Julio César

“Esta es la cuarta vez que me hacen una encerrona, y en las tres anteriores había librado, pero cuando vi la pistola decidí no intentar escapar y entregar todo”, añadió el profesional.

Julio César indicó que el asalto “fue muy rápido, duró unos 20 segundos, y los sujetos no me dieron ni un golpe, aunque me ponían la pistola en la cabeza a cada instante para pedirme el cortacorriente, y yo les decía que no lo tenía”.

Julio César Rodríguez se refirió al robo que sufrió al integrarse tarde al matinal de Chilevisión, que se había iniciado sin su habitual presencia.