Emily in Paris: cuándo y a qué hora se estrena la segunda parte de la cuarta temporada

Actualizado el 11 de Septiembre de 2024

La nueva entrega de la serie se dividió en dos partes, y próximamente podremos ver el desenlace de los dramas amorosos de Emily Cooper.

La cuarta temporada de Emily in Paris ha dado mucho de qué hablar y rápidamente se posicionó como una de las series más vistas del momento en Netflix, por esta razón te revelamos cuándo y a qué hora se estrenará su segunda parte.

Para aquellos que no vieron la primera parte o no quieren saber qué ha ocurrido al principio de esta temporada, te recomendamos no seguir leyendo esta nota porque contiene spoilers.

¿Qué pasó en la primera parte?

En los primeros cinco episodios de la temporada 4 de Emily in Paris, se revela el intenso quiebre amoroso entre la joven ejecutiva de marketing, Emily, y su novio Alfie.

Esta ruptura se desencadena tras el fallido matrimonio entre Camille y Gabriel, quiénes a pesar de su separación mantienen un fuerte vínculo debido a su bebé en camino.

A lo largo de la temporada, Emily y el chef francés comienzan a acercarse cada vez más, mientras Camille inicia una relación con Sofía, aunque ambas finalmente se terminan separando gracias a sus diferencias.

Sin embargo, uno de los momentos que marcó esta entrega es cuando Camille descubre que nunca estuvo embarazada, algo que mantendrá como un secreto. Un sorprendente giro que dejó a los seguidores de la serie ansiosos por ver cómo se desarrollará la trama a partir de esta revelación.

¿Cuándo y a qué hora se estrena la segunda parte de Emily in Paris 4?

La primera parte de Emily in Paris 4 ya se encuentra disponible en el catálogo de Netflix, y cada vez queda menos para conocer el desenlace de esta temporada.

Los cinco capítulos restantes llegarán a la plataforma este jueves 12 de septiembre a la medianoche, donde se revelarán más conflictos y romances que llegarán a la vida de Emily.