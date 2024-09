FOTO – “Habría muerto en el escenario”: actualizan el estado de salud de Roberto Nicolini tras sufrir un infarto

Actualizado el 23 de Septiembre de 2024

La esposa del comunicador informó detalles de su delicado estado y reveló que deberá someterse a un nuevo procedimiento.

La familia de Roberto Nicolini, el reconocido animador del popular programa infantil Pipiripao, realizó un comunicado actualizando su complejo estado de salud, luego de sufrir un infarto posterior agudo.

Su esposa, Luz, fue quien escribió a través de las redes sociales del actor para detallar el diagnóstico que le dieron, exponiendo la gravedad de lo ocurrido y asegurando que “no la cuenta de nuevo”.

Actualizan el estado de salud de Roberto Nicolini

“El cirujano dice que es el tipo de infarto con mayor causa de muerte. Siendo como es Roberto, no podía ser algo común y corriente… es intenso para vivir la vida”, comenzó diciendo la esposa de Roberto Nicolini sobre lo ocurrido.

En la publicación de Facebook, Luz también reveló que, pese a estar acompañándolo en el recinto asistencial, no ha podido entrar a su cuarto: “Espero me dejen verlo en un rato. Lo vi a través del vidrio de la habitación pero no autorizan entrar a la pieza aún”.

Tras esto, la mujer agregó que el comunicador deberá pasar por un nuevo procedimiento médico: “Mañana lo vuelven a intervenir. Va lento en la recuperación pero bien dentro de lo grave o de cuidado”.

“Una enfermera dijo que hoy hubo un pequeño retroceso. El cirujano dice que son ritmos distintos en cada persona y que, igualmente, es una situación de riesgo, pero que lo encuentra con toda la actitud y que es un paciente obediente que pregunta todo lo que le pasa pero acata todo”, afirmó Luz.

“Está vivo y aporreado, pero vivo. Gracias Dios. No lo cuenta de nuevo y de haber hecho función habría muerto en el escenario. Todo estuvo perfecto para la hecatombe que significa para cualquiera algo tan grave”, manifestó revelando la gravedad de Nicolini.

Finalmente, su pareja aprovechó para agradecer y hacer un llamado a los seguidores de su marido: “Agradecemos oraciones y buenas intenciones. Como dice siempre el mismo Roberto: vivir es un riesgo siempre“.