Roberto Nicolini fue nuevamente hospitalizado: “Otra vez infarto”

Roberto Nicolini, actor y reconocido conductor del programa infantil Pipiripao, otra vez enfrenta problemas de salud, lo que preocupó a sus seguidores, ya que en septiembre estuvo internado tras sufrir un infarto.

La familia de Roberto Nicolini informó en sus redes sociales que nuevamente debió ingresar a un recinto hospitalario: “Otra vez infarto. Todo controlado, hasta donde se controla una urgencia”.

“Otra vez necesitamos oraciones y buenas ondas. Como familia lo agradecemos infinitamente. Favor no preguntar nada más por interno, porque no sé más, ni nadie puede adivinar que más pase. Esto pasa porque pasa sin aviso”, puntualizaron sus más cercanos.

En esta línea, sus familiares dejaron en claro que Roberto Nicolini “es un luchador y Dios lo quiere. No sirve de nada preguntar nada. Público porque un portal supo y llamaron con la mejor onda, pero no hay nada más que agregar. Son horas difíciles, porque otro infarto no lo espera nadie”.

“Roberto está cansado, pero muy tranquilo, consciente, en paz, agradecido de la vida y por razones obvias sin llamadas y sin visitas. Dice estar contento porque está muy atendido y vivo. Por favor orar y/o enviar buenas vibras quienes lo quieran. Está vez es más difícil, pero saldrá adelante, estamos seguros”, argumentaron.