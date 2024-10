Negro Piñera detalla los motivos que provocaron su abrupta salida de Palabra de Honor

6 de Octubre de 2024

Además, el músico dio a conocer más detalles sobre cómo es la convivencia dentro del programa y aseguró que quiere volver.

Durante esta semana, se filtró que Miguel Negro Piñera había salido del nuevo reality de Canal 13, Palabra de Honor.

En primera instancia se dijo que habría renunciado al programa por la alta exigencia física del formato que será de estilo militar. Sin embargo, posteriormente se dio a conocer que la razón tiene que ver con su salud, puesto que habría sufrido un grave accidente durante su estadía en la casona ubicada en Perú.

En conversación con El Mercurio, el hermano del ex presidente Sebastián Piñera sufrió una fuerte caída y de golpeó en la espalda. “Tuve un accidente en moto y me golpeé fuerte la espalda”. A raíz de esta situación, actualmente se encuentra con medicamentos y licencia médica.

Bajo este contexto, Negro Piñera sostuvo que está “todo bien, nada grave”, aunque reconoció que continúa con dolores en su espalda.

Con respecto a su corta estadía en Palabra de Honor, cuyo reality se adentra en el mundo militar, el cantante comentó que “fue una bonita experiencia”.

A lo que agregó: “El grupo es muy buena onda, el lugar maravilloso; hay chicas muy guapas, y el equipo es excelente“.

Debido a lo anterior, y pese al grave accidente que sufrió, Negro Piñera aseguró que le gustaría reingresar al espacio de telerrealidad de Canal 13: “Quiero volver”, manifestó.

Tras ello, el hermano del ex presidente Sebastián Piñera dijo que continuará con sus presentaciones musicales, las cuales ha llevado a cabo en distintos puntos del país. En este sentido, sostuvo que lleva más de 60 shows a lo largo de Chile en casinos, teatros, entre otros lugares. “Estoy con un poco de dolor de espalda, pero eso no me impide cantar“, expresó.

De hecho, Negro Piñera comentó que aunque regrese a Palabra de Honor, él no detendrá sus presentaciones, puesto que las grabaciones son de lunes a jueves y los participantes están autorizados a salir del lugar y volver. “Así que podría seguir con mis conciertos sin problemas”, detalló.