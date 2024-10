El millonario monto que reunió Cindy Nahuelcoy a menos de 24 horas de su estreno en sitio para adultos

7 de Octubre de 2024

Consultada sobre el contenido que entregará en su página de Onfayer, la ex chica reality aseveró que "la verdad es que no tengo un límite de decir hasta acá llego. Es algo que voy a ir desarrollando día a día".

Compartir

Cindy Nahuelcoy, ex árbitra y con pasos por ¿Ganar o Servir?, hizo noticia en los últimos días al anunciar su estreno en la plataforma para adultos, Onfayer.

Nahuelcoy invitó a sus seguidores, vistiendo un bikini negro, a suscribirse en su página para acceder a su sesión de fotos.

La otrora árbitra fue entrevistada por LUN, explicando cómo pensó en incursionar en este tipo de plataformas, apuntando que “cuando la ANFP me castigó las 40 fechas el año pasado, muchos seguidores me decían que cumpliera el castigo con una plataforma para adultos”.

“Yo lo encontraba una locura, porque siendo árbitra era imposible. Todos sabemos que es un ambiente súper machista y que no iba a ser bien visto. Por eso lo descarté en ese momento, porque quería seguir arbitrando. Pero ya estando afuera lo pensé bien y me decidí. Ahora no tengo a quién darle explicaciones en lo laboral”, detalló.

Cindy Nahuelcoy agregó que “nunca en mi vida había tenido una sesión de fotos sola. Yo siempre salgo sonriendo en las poses, nunca me sacaba fotos sexy (…) Esa parte de mi, la sensual, la tenía reprimida cuando era árbitra”.

Consultada sobre el contenido que entregará en su página de Onfayer, la ex chica reality aseveró que “la verdad es que no tengo un límite de decir hasta acá llego. Es algo que voy a ir desarrollando día a día. Si me dan ganas de hacer un desnudo, lo haré. Siento que ya me saqué la vergüenza de mostrar mi cuerpo”.

Junto con ello, Cindy Nahuelcoy que ya suma más de 100 seguidores en menos de 24 horas, logrando un importante monto a su favor, ya que la suscripción cuesta 20 dólares, cerca de 19 mil pesos, por lo que alcanzó los 2 millones de pesos en menos de un día.