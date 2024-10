La drástica decisión que tomó el director Todd Phillips en medio del estrepitoso fracaso de Joker 2

Actualizado el 8 de Octubre de 2024

El filme no cumplió con las altas expectativas de la crítica y las cifras en su primer fin de semana en taquilla no lograron los números esperados.

Todos sabían que el Joker 2 se convertiría en un tema de conversación tras su estreno en los cines, pero lamentablemente no por las razones que muchos deseaban.

La película que tiene como protagonistas al Guasón y Harley Quinn, ha sido recibida con una ola de comentarios negativos por parte de la crítica y su desempeño en taquilla también dejó mucho que desear.

Para añadir más drama a la situación, Todd Phillips, el director detrás de esta controversial secuela, anunció que no continuará en el universo DC.

Durante la premiere de la secuela protagonizada por Joaquin Phoenix y Lady Gaga, el cineasta fue consultado por The Hollywood Reporter sobre la posibilidad de realizar una cinta centrada en la famosa villana y novia del Joker.

“Para mí no es realmente hacia donde apunta esta película”, respondió, agregando: “Siento que mi tiempo en el Universo DC ha sido con estas dos películas”.

El estrepitoso fracaso del Joker 2

La esperada secuela Joker: Folie à Deux no logró conseguir el mismo impacto en taquilla que su predecesora, que en su estreno en 2019 recaudó la impresionante suma de más de 96 millones de dólares sólo en Estados Unidos.

A raíz de este éxito, las expectativas para esta nueva entrega eran altas, por lo que se le entregó tres veces el presupuesto de Joker, es decir, aumentó a 200 millones de dólares.

Las proyecciones apuntaban a que Joker 2 podría recaudar entre US$ 50 y US$ 65 millones durante su primer fin de semana en los cines estadounidenses, pero finalmente alcanzó US$ 37,8 millones.

Todo esto salió a la luz mientras que se empezaron a conocer las múltiples críticas de la cinta que tiene como protagonista a Joaquin Phoenix.

Uno de las críticas más tajantes fue hecha por David Ehrlich en Indie Wire, quien aseguró que la película “parece mala a propósito”. A esto, agregó que se desperdició la aparición de Lady Gaga.

A este medio se sumó Vanity Fair, que dice que “es sorprendentemente aburrida, un procedimental sin razón de ser que parece desdeñar a su audiencia”.

En esa misma línea, Alison Willmore de Vulture declaró: “Joker: Folie à Deux es la película de Arthur, y Arthur no es tan interesante. A pesar del esfuerzo que pone Phoenix en representar al personaje con exquisitos detalles mentales y físicos de angustia”.

Mientras que un crítico de la BBC, sostuvo que los números musicales “en vez de hacer avanzar la historia, la frenan”. Para finalmente asegurar que “parece que Todd Phillips se quedó sin suficiente trama para llenar otras dos horas”.