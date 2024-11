“No presentó…”: los argumentos de la Corte de Nueva York para rechazar apelación de Mane Swett por custodia de su hijo

7 de Noviembre de 2024

El fallo no consideró el argumento de la actriz sobre la manipulación de la opinión del niño, dada su corta edad.

La Corte de Nueva York rechazó la apelación de custodia de la actriz chilena Mane Swett, quien por segunda vez buscaba recuperar la tuición de su hijo de 12 años.

En mayo del año pasado, el tribunal estadounidense falló en favor del padre del menor de edad, John Bowe. Esto, tras la declaración del niño, quien aseguró que quería vivir en Estados Unidos, porque en nuestro país se sentía “deprimido y triste”.

A pesar de este primer fallo, la intérprete apeló a la decisión apuntando a la influencia que tuvo Bowe para conseguir que Santiago no vuelva a Chile.

Corte de Estados Unidos rechazó apelación de Mane Swett

Según consignó Las Últimas Noticias, Mane Swett no había dado su brazo a torcer, pero el pasado 31 de octubre, tres jueces decidieron mantener la decisión del primer juicio.

Este fallo no consideró el argumento de la actriz sobre la manipulación de la opinión del niño, dada su corta edad. Un punto que habría sido clave para una nueva resolución.

“Mantenemos la firme las razones articuladas por el Tribunal de Distrito en su opinión detallada y la orden dictada el 7 de mayo de 2024“, señala el documento.

Esto significa, que Santiago seguirá viviendo con su padre y este último no tiene la obligación de devolver al niño a su madre.

En ese sentido, explicaron que “el Tribunal de Distrito concluyó correctamente que, incluso después de una instancia inicial de retención ilícita, un padre puede extender la autorización para que el niño permanezca fuera del país de residencial habitual. Pero también fue correcto concluir que Swett no extendió consensualmente el tiempo autorizado y, en cambio, simplemente accedió a las circunstancias que sintió que no podía cambiar después de que Bowe retuviera injustamente al niño, el 8 de enero del 2023″.

Además, indicaron que la actriz “no podía consentir significativamente la retención continua de Bowe, porque carecía de cualquier capacidad práctica para controlar las decisiones de él. Ya había presentado un informe policial en Chile, el 10 de enero del 2023, y no tenía ninguna creencia firme de que Bowe devolvería al menor al final de la extensión”.

“Por lo tanto, el Tribunal de Distrito determinó correctamente que la retención ilícita por parte de Bowe ocurrió el 8 de enero de 2023 y que el niño estaba bien asentado, porque Swett no presentó su petición hasta más de un año después de esa fecha“, cierra el fallo.

No obstante, el medio señaló que Swett aún podría presentar una nueva apelación ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. “Si bien aún existe la posibilidad de hacer una nueva apelación, esta vez ante la Corte Suprema, esa instancia en Estados Unidos no es segura ya que el máximo tribunal elige los casos que ve y no son muchos al año”, consignó el artículo.