Los usuarios en redes sociales especularon sobre el regreso de una conocida producción y una nueva nocturna.

Los actores Mane Swett y Jorge Zabaleta sorprendieron a sus seguidores al compartir una foto de su reencuentro, dejando entrever la posibilidad de un nuevo proyecto juntos.

“Parece que volvemos”, escribieron en la descripción que acompañó la imagen, en la que también aparece una hoja de papel, aparentemente vinculada al próximo proyecto de la dupla.

Esta publicación rápidamente desató varias especulaciones sobre la pareja televisiva, y los usuarios en redes sociales no dudaron en dejar sus teorías.

Las teorías que surgieron tras el reencuentro entre Jorge Zabaleta y Mane Swett

Jorge Zabaleta y Mane Swett, dos de los actores más queridos de la televisión chilena, protagonizaron durante años populares teleseries como Machos, Brujas y Más que amigos. La química que demostraron en pantalla les permitió consolidarse como una de las duplas más favoritas entre los televidentes.

Recientemente, tras un reencuentro entre ambos, comenzaron a circular rumores sobre un posible regreso de la exitosa teleserie Papi Ricky, en la que ambos eran pareja.

La idea de un retorno empezó a cobrar fuerza cuando Belén Soto, quien en la producción interpretaba a la hija de los personajes de Zabaleta y Swett, compartió un mensaje de apoyo en sus redes sociales. “Ayyyyyyyy”, escribió la influencer, acompañando el texto con un corazón rojo.

Esto no pasó desapercibido, y pronto una usuaria preguntó: “¿Y la hija no vuelve?”, a lo que Soto respondió alimentando aún más la especulación: “¿Quién dijo que no?“

A través de comentarios en la publicación, muchos internautas expresaron su entusiasmo, como uno que escribió: “¡Al fin, ojalá que sea una nocturna!”.

La publicación alcanzó rápidamente más de 90 mil me gusta y generó una ola de comentarios de alegría tanto entre sus seguidores como entre sus colegas.