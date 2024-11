VIDEO – Se bajó de la Teletón: las preocupantes imágenes de Cecilia Bolocco con lesiones en su rostro

Actualizado el 8 de Noviembre de 2024

La ex Miss Universo utilizó sus redes sociales para dar a conocer la noticia a sus seguidores.

Compartir

A través de su cuenta de Instagram, Cecilia Bolocco anunció que este año no participará de la Teletón por un problema médico que sufrió.

Efectivamente, en el registro, es posible ver a la ex Miss Universo con algunas lesiones. Según explicó, tuvo que someterse a un tratamiento a raíz de unas manchas que aparecieron en su piel, tanto en el rostro como en su cuerpo.

“¿Cómo están mis queridas amigas? Yo quiero dejarles este mensaje para pedirles que por favor, como todos los años, colaboren con Teletón“, comenzó señalando.

En esa misma línea, reveló que “yo, desgraciadamente, no podré participar. Tuve que ir a hacerme un tratamiento porque estaba muy asustada con algunas manchas que tenía”.

Por lo mismo, a raíz de eso, es que “me han tenido que sacar y he quedado con varias lesiones. Y me tengo que cuidar, no me puedo maquillar, entonces probablemente no voy a poder participar”.

Debido a su ausencia de la Teletón de este año, Cecilia Bolocco quiso hacer un llamado a sus miles de seguidores: “Pero este es el llamado que he hecho durante tantos años para esta magnífica obra y ojalá se puedan sumar como siempre. Un beso enorme para todos y todas. ¡Los amo!”, cerró.