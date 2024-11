Francisca Valenzuela y Daniel Matamala son padres: reportan el nacimiento de la hija de la pareja

26 de Noviembre de 2024

La artista ratificó que estaba embarazada en el mes de agosto, cuando tenía seis meses de gestación, con un mensaje en redes sociales y una imagen de su panza.

La pareja compuesta por la cantante nacional Francisca Valenzuela y el periodista Daniel Matamala se convirtió en padres, luego que se reportara el nacimiento de la hija de ambos la noche de este lunes.

Según precisó el portal Infama, “Fran Valenzuela y Daniel Matamala anoche recibieron a su hija en una clínica del sector oriente de Santiago”, aunque los involucrados no han querido entregar mayores detalles.

La artista ratificó que estaba embarazada en el mes de agosto, cuando tenía seis meses de gestación, con un mensaje en redes sociales y una imagen de su panza: “Viviendo una nueva etapa, un nuevo comienzo”.

Francisca Valenzuela se refirió a su embarazo en el podcast mexicano Sensibles y Chingonas, reconociendo que “no sé si era mi sueño, en realidad, yo creo que me he ido acercando al sueño porque me doy cuenta que es importante para mí, pero no siempre me di cuenta de que era importante”.

“El tener familia siempre ha sido súper importante (…) La idea de ser mamá y de maternar, o quedar embarazada y elegir eso, fue con el tiempo. Desde dos lugares, por una parte por el proyecto, es decir, estar con la persona correcta y el momento correcto, o lo más correcto posible. Y por otra parte conmigo, decir yo me siento lista y es algo que yo quiero y me hace sentido. Y no sé si eso lo sentía yo tan obvio antes”, detalló.

Fran Valenzuela reconoció que “lo miraba como algo lejano que podía ser, pero también podía no ser. Eso empezó a pasar de más grande, de adulto (…) pero para nada era como que yo era niña o adolescente, o a mis 20, y decía sí, alguna vez me voy a casar y tener hijos”.

Esta es la primera hija de la cantante chilena, mientras que Daniel Matamala ya es padre de Eloy, fruto de su relación con la actriz Blanca Lewin, quien nació en 2016.