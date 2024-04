VIDEO – La respuesta de Francisca Valenzuela que avivó el rumor que la une con Daniel Matamala

8 de Abril de 2024

La artista reveló anécdotas sobre su carrera musical y reveló cuál es su situación amorosa actual.

La última invitada al programa de YouTube, Sin Editar de Pamela Díaz, fue la cantante nacional Francisca Valenzuela, quien en medio de su entrevista lanzó una frase que acrecentó los rumores sobre un posible romance con Daniel Matamala.

A lo largo de la entrevista, la artista detrás de éxitos como Quiero Verte Más y Adentro contestó varias preguntas sobre su carrera musical, su presentación en Lollapalooza 2024, y aprovechó también de revelar algunas cosas de su vida personal como su situación amorosa.

La frase de Francisca Valenzuela que avivó el rumor que la vincula con Daniela Matamala

Aunque la entrevista estuvo llena de anécdotas, una de las preguntas que más llamó la atención fue cuando se refirió a su vida amorosa.

“¿Has hecho locuras de amor?, ¿les cantas a tus parejas?”, le preguntó Pamela Díaz.

“Sabes que no, no les canto. Pero sí dos canciones las he regalado a parejas, pero no lo considero una locura por amor”, manifestó la artista.

“¿Estás soltera, casada, divorciada, disponible, no disponible?”, le consultó La Fiera.

Francisca Valenzuela luego de pensarlo, respondió: “Mmm, estoy no soltera, no estoy disponible, hasta recientemente”.

Esta frase reavivó los rumores en el que la vinculaban con el periodista y actual rostro de Chilevisión, Daniel Matamala. De hecho, fue en noviembre de 2023, que la periodista de espectáculos Cecilia Gutiérrez, aseguró en sus redes sociales que la cantante estaba en una relación con él.

“Daniel Matamala fue visto en avenida Pocuro, caminando de la mano con Francisca Valenzuela. Se conocieron en Chilevisión”, afirmó en su momento en redes sociales.

Incluso, la comunicadora manifestó que el vínculo iba tan bien, que la pareja había tomado la decisión de vivir juntos.