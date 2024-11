Edo Caroe y Caso Monsalve: acusa “incapacidad del Gobierno de atender a la contingencia”

28 de Noviembre de 2024

Para el humorista el gran problema que enfrenta La Moneda es "este impulso, casi infantil, en donde la contingencia empeora, donde pueden dispararse en las patas sin ningún problema".

Edo Caroe realizó un crudo análisis del manejo de La Moneda para enfrentar la denuncia por violación y abuso sexual contra el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, que lo tiene cumpliendo prisión preventiva.

En entrevista con radio Futuro, el comediante reconoció que se trata de “una noticia terrible, no solo por el acto en sí mismo, sino por todo lo que lo rodea. Todo este halo grisáceo, como nebuloso, que se sabe, que no se sabe. Las imágenes van saliendo de a poco y cada vez se va poniendo más grotesco”.

Para Edo Caroe este episodio “viene a confirmar algo que ya todos estamos teniendo patente, que es la incapacidad del Gobierno de atender a la contingencia”.

En esta línea, el comediante aseveró que el votante “perdona cuando los mandatarios no son capaces de llevar a cabo sus promesas de campaña. Lo que uno no perdona o lo que lleva realmente a los Gobiernos a la debacle es que no sepan gestionar la contingencia”.

“Ahí es donde creo que hay un problema enorme en este Gobierno”, apuntó y lo explicó “por una cosa generacional o por impulso, de carácter del Presidente”.

Edo Caroe, quien ratificó que votó por Gabriel Boric en las pasadas elecciones presidenciales, dejó en claro que “no soy de esas personas que lloriquean o que esperaba otra cosa. De las opciones que había, no podría decir oh, qué arrepentido estoy. No podría volver a ese punto de decir que votaría por Kast, no”.

Para el humorista el gran problema que enfrenta La Moneda es “este impulso, casi infantil, en donde la contingencia empeora, donde pueden dispararse en las patas sin ningún problema”, por lo que “todo me parece terrible, pero por otro lado es muy chistoso”.