“Yo crío a mi nieta mayor”: madre de Francoise Perrot desmintió a su hija

30 de Noviembre de 2024

Según el relato de la mujer, Francoise Perrot llegó a dormir en la calle producto de sus adicciones.

Compartir

En el más reciente capítulo de Only Fama de Mega, Luz María Siredey, desmintió a su hija Francoise Perrot, y aseguró que es ella quien mantiene y cría a su nieta mayor, quien nació de la relación con Edmundo Varas.

“Que triste tener que decirlo yo como madre, pero últimamente es tanta la mentira. A mí me miente, les ha mentido a todos. En general, es una manipulación con la gente, es una mentira tras otra, manipula las cosas para irse”, señaló.

La madre de Francoise Perrot relató que hace cuatro años la adicción de su hija empeoró, coincidiendo con el inicio de la relación que la ex Mekano mantiene con su actual pareja, aunque a su vez no lo responsabilizó directamente.

Según el relato de la mujer, Francoise Perrot llegó a dormir en la calle ya que ambos se fueron de la casa. “Arrendaron una pieza, después los echaron porque no tenían plata para pagar, anduvieron deambulando muchos días… Supimos por las amigas que andaba en la calle con este tipo, que no tenía dónde dormir y ahí mi nieta casi se muere. La llamó y le dijo, ‘mamá, vuelve. No quiero que duermas en la calle’ y ahí volvió, pero nuevamente después se fue”, contó Luz María.

“Yo creo que todo esto es por la adicción, porque hace cuatro años, ella era súper buena mamá, muy preocupada”, dijo la madre de Perrot, quien dijo que también sospecha que no se trata sólo de un problema de alcohol.

En cuanto a la relación de su nieta con Edmundo Varas, la mujer confirmó que no hay ningún tipo de relación con él y que ya comenzó las acciones legales para que él responda por la pensión alimenticia.