La íntima razón que llevó a Fabrizio Copano a poner fin a El Antídoto

26 de Marzo de 2025

Fabrizio Copano dio a conocer las razones que lo llevaron a poner término anticipado a El Antídoto, su programa de humor en Mega que estrenó en 2024 y que solo estuvo tres meses al aire.

Tras su paso por el Festival de Viña del Mar, el comediante aterrizó en la estación de Vicuña Mackenna con la intención de sacar adelante una producción centrada en el humor, sin lograr los resultados esperados, ni en rating ni en crítica.

Ante esta situación, Fabrizio Copano compartió en radio Rock&Pop los motivos que hicieron que pusiera fin a su paso por Mega.

“Una de ellas es no ser tan voluntarista, y creer que con puras ganas se puede sacar adelante algo que tiene muchas contraindicaciones de base. Queríamos hacer un programa muy de internet en la tele abierta. En el lugar más tele abierta posible”, precisó.

Junto con ello, instó a no dramatizar por los bajos resultados de El Antídoto, apuntando que “venimos de otra generación donde no es el fin del mundo si el programa no funciona, todos nosotros tenemos carrera fuera. Y por dentro tampoco nunca se sintió como una tragedia”.

Sin embargo, Fabrizio Copano confesó que se trabajó para traer una segunda temporada. “Esto creo que no lo he contado en ninguna parte: a nosotros nos ofrecieron una segunda temporada, nos llamaron”, dijo.

“Hicimos algunos cambios de escenografía, estábamos viendo hartas cosas para hacer la segunda temporada, teníamos un equipo nuevo, y cuando fallece mi padre yo decido volverme a mi casa. Si es que fuera con las reglas indicadas y en el lugar indicado, claro que sí. Esto no era el momento ni el lugar para ese proyecto”, argumentó.