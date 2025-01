De Stranger Things a Cobra Kai: las series más esperadas que se estrenan en 2025

3 de Enero de 2025

Las plataformas de streaming añadirán a su catalogo nuevas producciones y renovadas temporadas.

La llegada de un nuevo año significa muchas cosas, entre ellas, el estreno de esperadas producciones cinematográficas, y aquí te dejamos algunas de las series más esperadas de 2025.

Aunque se destaca la presencia de nuevas series con innovadoras tramas, también regresan producciones muy esperadas, como Stranger Things, Cobra Kai y The Last of Us, que han generado gran expectación entre sus fanáticos.

Muchas de estas series ya cuentan con fecha de lanzamiento; sin embargo, algunas aún no tienen una fecha exacta, aunque se sabe que llegarán este año. Aquí te dejamos los títulos que pronto estarán disponibles, junto con su respectivo servicio de streaming y su estreno.

Las series más esperadas que se estrenan en 2025

Severance (Temporada 2) – 17 de enero

Dope Thief (nueva serie) – 14 de marzo

The Studio (nueva serie) – 26 de marzo

Cobra Kai (últimos capítulos) – 13 de febrero

Zero Day (nueva serie) – 20 de febrero

Stranger Things (última temporada) – por confirmar

Merlina (Temporada 2) – por confirmar

Black Mirror (Temporada 7) – por confirmar

Daredevil (Temporada 4) – 4 de marzo

Andor (Temporada 2) – 22 de abril

The Bear (Temporada 4) – por confirmar

The White Lotus (Temporada 3) – 16 de febrero

The Last of Us (Temporada 2) – por confirmar

A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight (nueva serie) – por confirmar

(nueva serie) – por confirmar