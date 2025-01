VIDEOS Y FOTOS – Los famosos que se han visto afectados por el gigantesco incendio en California

Actualizado el 8 de Enero de 2025

Varias celebridades compartieron en redes sociales que debieron evacuar la zona junto a impactantes registros.

Compartir

Un gigantesco incendio forestal está azotando el vecindario de Pacific Palisades en Los Ángeles, California, lo que ha provocado la evacuación de miles de residentes, incluidos varios famosos, debido a que miles de viviendas se encuentran bajo amenaza, según informaron las autoridades.

A raíz del siniestro se ordenó la evacuación de casi 30 mil personas, mientras que 13 mil viviendas están en peligro, según lo declarado por la jefa del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, Kristin Crowley, durante una conferencia de prensa.

Los famosos que se han visto afectados por el gigantesco incendio en California

Uno de los famosos afectados por los recientes incendios es el actor estadounidense Mark Hamill, conocido por su papel de Luke Skywalker en la saga Star Wars. Según reveló el actor en sus redes sociales, fue evacuado de Malibú debido a los violentos incendios que afectan a Los Ángeles.

“7:00 p. m Evacuamos Malibú. Había pequeños incendios a ambos lados de la carretera cuando nos acercábamos a PCH (Pacific Coast Highway)”, declaró Hamill, en una publicación en su Instagram.

Junto a esto, el actor reportó que él, su esposa y su perro llegaron a eso de las 08:15 horas a la casa de su hija Chelsea, en Hollywood. “El incendio más horrible desde 1993. Manténganse a salvo ”, agregó el actor.

INSTAGRAM.

La actriz Denise Crosby, conocida por interpretar a Tasha Yar en Star Trek: The Next Generation, comunicó a través de su cuenta de X que tuvo que evacuar la zona y, aunque se encuentra a salvo junto a su esposo y su mascota, no está segura de si su casa sigue en pie.

Por otro lado, los hijos del baterista de Blink-182, Travis Barker, Alabama y Landon, compartieron en sus historias de Instagram un mensaje informando que habían conseguido abandonar la zona

“Acabo de ser evacuada de mi casa debido a los incendios forestales en Los Ángeles. ¡Por favor, tengan cuidado! Dicen que los incendios se están extendiendo a una superficie equivalente a la de un campo de fútbol en cuestión de segundos“, publicó la joven.

INSTAGRAM.

Otro famoso que tiene una vivienda por el barrio, es el actor y cantante estadounidense Jared Leto, quien posteó una historia en redes donde se alcanzan a ver en las calles con una enorme nube de humo detrás. Esto, fue acompañado por un escrito que decía: “Las colinas están en llama. Manténganse a salvo ahí afuera”.

INSTAGRAM.

El actor James Woods publicó una serie de publicaciones en su cuenta de X, donde mostraba tanto su casa, como la de sus vecinos, rodeada de humo y llamas. Pese a esto, el artista aclaró que está a salvo luego de evacuar el área junto a su familia.

“A todas esas personas maravillosas que se han puesto en contacto con nosotros, gracias por preocuparos tanto. Solo quería informaros que pudimos evacuar con éxito. No sé si en este momento nuestra casa todavía está en pie, pero lamentablemente las casas en nuestra pequeña calle no lo están”, expresó Woods agradeciendo la preocupación.

X.

La lista de afectados suma y sigue, y esta vez fue la estrella de reality show, Spencer Pratt y su esposa Heidi Montag, quienes perdieron su vivienda por el incendio.

Por su parte, el actor Chris Pratt publicó en X y pidió que la gente se uniera a él para orar por “los valientes bomberos que sacrificaron tanto para salvar nuestras casas y nuestra ciudad. Jesús protege las vidas de quienes luchan contra las llamas y las vidas de quienes no pudieron evacuar”.

Otras celebridades que cuentan con casas en la zona de Pacific Palisades y que no se han pronunciado sobre el tema incluyen a figuras como Tom Hanks, Rita Wilson, Ben Affleck, el actor Miles Teller, la modelo Kaleigh Sperry, la cantante Jhene Aiko y el rapero Big Sean.