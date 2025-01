FOTOS – “Peligrosamente cerca”: la experiencia de Beto Cuevas con los incendios en Los Ángeles

9 de Enero de 2025

Los incendios forestales han obligado a más de 100 mil personas a evacuar, y hasta el momento se reportan cinco muertos, decenas de heridos y más de mil estructuras consumidas por las llamas.

Compartir

El cantante nacional Beto Cuevas sorprendió al compartir su experiencia en medio de los devastadores incendios que azotan Los Ángeles, California. A través de sus redes sociales, el artista divulgó imágenes impactantes que muestran la magnitud de los siniestros.

En una publicación, el vocalista de La Ley explicó que se encuentra en la zona de Sherman Oaks, donde aún no ha sido necesario evacuar, aunque ha tenido que enfrentar diversas complicaciones debido a la situación.

Desde la noche del miércoles, al menos seis incendios han afectado diferentes áreas del condado de Los Ángeles, incluyendo localidades como Pacific Palisades, Malibú y Pasadena.

La experiencia de Beto Cuevas en los incendios en Los Ángeles

Los incendios forestales que afectan a Los Ángeles, Estados Unidos, han obligado a más de 100 mil personas a evacuar, y hasta el momento se reportan cinco muertos, decenas de heridos y más de mil estructuras consumidas por las llamas.

Por su parte, Beto Cuevas se tomó un momento para compartir con sus seguidores el peligroso panorama que se vive. “Hollywood arde esta noche”, comenzó diciendo.

“La noche del 8 de enero de 2025 está cargada de tensión. El aire, pesado y contaminado por el humo de los incendios, irrita los ojos y la garganta”, explicó el cantante.

Tras esto, Cuevas se sinceró y manifestó que “todo parecía lejano hasta que mi hijo llamó: un nuevo incendio ha surgido en los Hollywood Hills, peligrosamente cerca de su casa. Ahora, la amenaza es real”.

“Empacamos lo esencial mientras el sonido de helicópteros y sirenas llena el ambiente. Las calles están llenas de vehículos, y la escena parece sacada de La Guerra de los Mundos, pero esta vez no es ciencia ficción”, añadió el intérprete.

Pese a esto, el ex jurado de The Voice, reveló que “aunque el viento no sopla tan fuerte como ayer, las llamas siguen avanzando. La esperanza de no tener que evacuar aún se mantiene, pero la incertidumbre pesa”.

Por último, Cuevas reflexionó y declaró: “Hollywood, esta noche, es un recordatorio de nuestra fragilidad ante la fuerza desatada de la naturaleza”.