VIDEO – Revive la criticada rutina de Juan Pablo Flores en el Festival de Las Condes 2025

25 de Enero de 2025

El ex Club de la Comedia tuvo que enfrentar pifias por parte del público y fue cortado por la producción.

Compartir

Este viernes comenzó la octava versión del Festival de Las Condes, donde el humorista Juan Pablo Flores fue el encargado de hacer reír a los asistentes. Sin embargo, no logró convencer al público y tuvo que enfrentar pifias.

Luego de varios años alejado del ojo público, el ex integrante del Club de la Comedia regresó a los grandes escenarios. En esta instancia, presentó una rutina basada en historias de pareja, recordando sus principales personajes en el extinto programa de CHV, tales como Luis Patricio y Cotito, y además, hizo un par de bromas con los comediantes de Detrás del Muro que se encontraban en el público.

En este contexto, con el paso de los minutos las pifias comenzaron a aparecer y a aumentar, lo cual provocó una cuota de nerviosismo en Juan Pablo Flores, quien evidenciaba que no estaba cómodo en el escenario.

Tras ello, después de 25 minutos el humorista finalizó su rutina tras ser cortado por la producción luego de que sonara la cortina musical del Festival de Las Condes.

Allí, los animadores, Diana Bolocco y Cristián Riquelme, lo despidieron del escenario y le entregaron el galardón del certamen.

El mea culpa de Juan Pablo Flores tras su criticada rutina en el Festival de Las Condes

Después de su participación en el Festival de Las Condes, Juan Pablo Flores habló en conferencia de prensa sobre su rutina y partió diciendo: “El espectáculo es así, a veces te toca un público generoso, a veces te toca un público distinto, había gente que lo pasó bien también. Son gajes del oficio”.

Pese a ello, el ex Club de la Comedia hizo una autocrítica y reconoció que olvidó una parte de su show humorístico. “Yo me comí un pedazo de rutina y por eso se acortó un poco, la parte del principio se me fue“, comentó. A lo que agregó: “Pero Terminaba ahí, era el momento en que tenía que terminar”.

Además, Flores manifestó que también estaba con tos, lo cual le secaba la garganta y lo complicó en su presentación. “Son cosas que juegan en contra, pero después de estar tantos años sin subirme a un escenario, era un lindo desafío para sentir la adrenalina, sentir el vértigo de estar ahí sobre el escenario”, expresó.

Para cerrar, el comediante dijo: “Yo me sentí tranquilo con lo que hice, me costó harto hablar, tengo una tos terrible hace rato, pero esas cosas suceden. El espectáculo es así. Hay veces que se alarga una rutina por algún motivo, hay veces que se acortan, y en este caso, yo mismo me comí un pedazo, así que me siento tranquilo, conforme”.