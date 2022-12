Alberto Fernández baja el perfil a ausencia de seleccionados argentinos en la Casa Rosada

21 de Diciembre de 2022

El presidente de Argentina afirmó que no se sintió ofendido con la negativa de los jugadores de visitar la casa de gobierno, señalando que ellos se encontraban cansados por el viaje desde Qatar.

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, le bajó el perfil a la negativa de los jugadores de la selección albiceleste de visitar la Casa Rosada luego de ganar el título del Mundial de Qatar 2022.

Durante el martes los futbolistas recorrieron una pequeña parte de la ciudad de Buenos Aires, en una multitudinaria celebración que reunió a cerca de cinco millones de personas. Los problemas de seguridad obligaron a que los deportistas fueran evacuados en helicóptero.

El plan inicial del festejo no incluyó la visita del plantel a la casa de gobierno trasandino, lo que rompió la tradición instaurada por los anteriores campeones del mundo argentinos, quienes entregaron la copa a los jefes de Estado que se encontraban en funciones.

La decisión, según algunos analistas, se explicaría por la negativa de gran parte del seleccionado argentino de involucrarse en la llamada “grieta” que divide a la política y a la sociedad argentina desde hace algunos años.

Dirigentes ligados al kirchnerismo intentaron acercarse a los jugadores durante su llegada desde Qatar. El ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, arribó hasta el Aeropuerto de Ezeiza y buscó fotografiarse con Lionel Messi, quien lo ignoró mientras caminaba con el trofeo de la Copa del Mundo en sus manos.

Fernández descarta ofensa de la selección argentina

El presidente Alberto Fernández evitó entrar en la polémica con los campeones argentinos y dijo desconocer las razones que habrían tenido para no visitarlo en la Casa Rosada.

“Tampoco me preocupa. Hoy leí en un diario que Alberto Fernández es el único presidente que no recibió a un equipo campeón del mundo. Puede ser y tal vez tenga que ver con la decisión de no meter la política en el fútbol“, expresó el mandatario a Radio con Vos.

El peronista detalló que “la causa que me transmitieron fue el agotamiento y la dificultad para llegar. Los homenajeados eran ellos, no yo. Ganaron los que jugaron, no nosotros“.

Fernández enfatizó que “no me siento ofendido” con la decisión de los seleccionados, recordando que “creo ser el único presidente que durante su mandato ganó la Copa América, la Intercontinental (por la Finalísima con Italia) y la Copa del Mundo“.

El también líder del Partido Justicialista (PJ) también dijo comprender el temor de algunos integrantes del equipo, quienes querían evitar encontrarse con un dirigente político. “No los recibía como presidente del PJ sino como presidente de la República Argentina“, aclaró.

“La selección no es del Frente de Todos (la coalición gobernante), tampoco de la oposición, es de todos. Es como la locura por el Papa. El Papa Francisco no es de nadie, está por encima. Hay algo que nos lleva a apropiarnos de cosas que son de todos”, enfatizó.

Alberto Fernández también destacó que las celebraciones por el título del mundo se desarrollaron de buena manera, a pesar de las graves descoordinaciones entre autoridades que terminaron con la suspensión de la caravana de jugadores por Buenos Aires.