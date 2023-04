“El abuso infantil no puede ser disculpado”: aumentan críticas al Dalai Lama tras besar a niño

11 de Abril de 2023

Un partido político sudafricano solicitó a India que detenga y procese al líder tibetano por abuso infantil.

Pese a las disculpas públicas manifestadas por el Dalai Lama tras besar a un niño y pedirle que chupara su lengua, se suman las críticas a las conductas que ha evidenciado en otras oportunidades el líder religioso galardonado con el Premio Nobel de la Paz.

Luego de lo ocurrido en febrero y que fue registrado en un video que se hizo viral, el líder budista, cuyo nombre es Tenzin Gyatso, emitió un comunicado pidiendo disculpas por lo ocurrido con el menor de edad, lo que no evitó que la polémica continuara.

Así, el panorama se le podría complicar más de lo previsto al Dalai Lama, después de que un partido político sudafricano solicitara a India que detenga y procese por abuso infantil al líder tibetano.

“La patética disculpa publicada (…) por la oficina del Dalai Lama debe ser rechazada con condena. El abuso infantil no puede ser disculpado“, dijo el partido opositor Luchadores por la Libertad Económica (EFF), la tercera fuerza política de Sudáfrica.

Otras polémicas

El episodio protagonizado por el líder budista trajo a la memoria otros polémicos momentos.

Uno de ellos fue el que vivió en 2015, cuando en una entrevista le preguntaron por la opción de que una mujer lo sucediera como Dalai Lama, ante lo que respondió que para que eso ocurriera ella debería ser “muy, muy atractiva”, puesto que de no ser así resultaría “poco útil”.

Cuatro años más tarde el líder tibetano no sólo reiteró su opinión sobre la necesaria belleza que debería tener una mujer si el Dalai Lama reencarnara en el sexo femenino, sino que también sostuvo que si no era atractiva “la gente, creo, preferiría no verla… esa cara”.

“Somos seres humanos. Creo que la apariencia también es importante“, argumentó a continuación en una entrevista con la BBC.

Abuso sexual

En 2018, en tanto, el mismo Dalai Lama fue objeto de duras críticas, luego de que se asegurara que durante años conoció y permitió actos de abuso sexual por parte de algunos maestros del budismo.

En aquella ocasión fue la cadena estadounidense CNN la que reveló las acusaciones de acoso sexual y agresión contra algunas novicias por parte del presidente de la Asociación Budista de China, Shi Xuecheng.

También se denunció que el líder tibetano estaba al tanto de que otro maestro budista muy cercano a él, Sogyal Rinpoché, cometía abusos físicos, psicológicos y de carácter sexual contra sus seguidores. Rinpoché falleció en 2019 sin que fuera condenado por alguno de los hechos de los que se lo acusó.

También en 2019 el Dalai Lama vivió otra fuerte polémica, al referirse al tema de la migración.

Así, en declaraciones que recogió el medio India Today, Tenzin Gyatso, dijo en la ciudad sueca de Malmo que “Europa pertenece a los europeos”, y aseveró que los migrantes debería volver a sus respectivos países.

Y como consejo les dijo a los europeos: “Recíbanlos, ayúdenlos, edúquenlos… pero, en última instancia, deben desarrollar su propio país“.

Marihuana y aborto

Por otra parte, el Dalai Lama habló en 2013 de la marihuana y sostuvo que “tiene propiedades medicinales; hay investigaciones que sustentan esas propiedades. En esos casos hay que utilizarla”.

Pero matizó el tema y sostuvo también que “simplemente tomar la marihuana para volverse un poquito loco en su propia mente, eso realmente es algo que no es aconsejable“.

En la misma oportunidad, el líder budista abordó el tema del aborto, al que calificó como una “acto de matar”.

Sin embargo, mencionó algunas excepciones. “Se tiene que ver la situación en particular, examinar bien y, en algunos casos, es permisible si va a nacer con muy pocas oportunidades y con muchas deformaciones“, planteó, y añadió que también podría pensarse en la interrupción del embarazo cuando “el nacimiento del bebé implique la muerte de la madre“, según le dijo al medio trasandino La Nación.