Murió Alan Arkin, el destacado actor de “Little Miss Sunshine”

30 de Junio de 2023

El actor estadounidense Alan Arkin, quien ganó un Óscar por su papel en la recordada cinta “Little Miss Sunshine”, murió este viernes 30 de junio a los 89 años.

La noticia la confirmó CNN a través de un comunicado que enviaron sus hijos a la cadena de televisión.

“Nuestro padre era una fuerza de la naturaleza con un talento único, como artista y como hombre. Un esposo, padre, abuelo y bisabuelo amoroso, a quien adoramos y extrañaremos profundamente”, dijeron sus hijos Adam, Matthew y Anthony Arkin.

El destacado actor que dejó un gran legado artístico, nació en Brooklyn en 1934 e incursionó en el cine, el teatro y la televisión, recibiendo numerosos premios y reconocimientos.

El artista debutó en el cine en 1966 con un papel en la cinta “The Russians Are Coming, the Russians Are Coming”, por la que fue nominado al Óscar al mejor actor y también al Globo de Oro.

Con su papel en “The Heart Is a Lonely Hunter” de 1968 obtuvo otra nominación, pero en 2006 logró su máximo reconocimiento cuando levantó la estatuilla del Óscar por la cinta “Little Miss Sunshine”, donde interpretaba al abuelo de la niña protagonista, Olive (Abigail Breslin).