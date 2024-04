Cristián Campos se refirió a la querella en su contra: “No podría abusar de nadie”

28 de Abril de 2024

"Es imposible, no está en mi naturaleza, no cabe en ninguna parte de mi historia algo así", aseguró el actor al abordar las acusaciones de Raffaella di Girolamo.

El actor Cristián Campos dijo que jamás abusó de Raffaella di Girolamo y aseguró que algo así “no está en mi naturaleza”, al referirse a la querella en su contra que presentó la Fundación para la Confianza por presuntos abusos sexuales contra la hoja de su ex pareja, Claudia di Girolamo.

Tras la divulgación de la acción judicial el pasado 26 de marzo, Campos rechazó de inmediato las acusaciones, y ahora profundizó más respecto de su inocencia.

“Yo no podría abusar de nadie, ni siquiera de un adulto, mucho menos de una niña. Muchísimo menos de una niña a quien conocí a los 3 años y crie durante 15 años, con mucho cariño y dándole todo lo que le he dado a mis hijos, mi tiempo, mi trabajo, mi paciencia”, manifestó el actor en entrevista con La Tercera.

“Es imposible, no está en mi naturaleza, no cabe en ninguna parte de mi historia algo así“, enfatizó Cristián Campos.

Respecto de lo que se viene tras la querella, el actor manifestó que “en el juicio supongo que va a declarar mi psicoanalista y va a dar cuenta de lo que es mi personalidad“.

“Los pedófilos tienen patrones que están muy lejos de lo que es mi conducta“, recalcó a continuación.

Recordó cuando Raffaella le habó del tema

El intérprete también recordó el momento en que Raffaella le dijo que había recordado que la había abusado.

“Yo estaba grabando una película en el norte, una película sobre los 33 mineros, pero una versión española. Y estaba yo ahí en la noche grabando y me llama Raffaella y me dice te llamo porque tuve un flashback y descubrí que yo también fui abusada por mi padrastro, el padrastro era yo“, relató.

“Yo la verdad es que no entendí y no me hice cargo del asunto. Le pregunté a qué se refería, si estaba hablando en serio, de qué estaba hablando. Ella estaba muy alterada y no me da ninguna explicación y, en cambio, me dice que me va a cagar la vida y corta (la llamada)“, añadió Campos.

Según aseveró el artista “mi mujer y yo sabíamos de está situación hace mucho tiempo, desde que nos casamos. Hace 14 años que Raffaella nos informó que yo la había abusado y que me iba a arruinar la vida“.

“Y de ahí para adelante ha sido una cadena de 14 años de amenazas, por distintos medios, por WhatsApp, por correos, por llamados telefónicos, todos muy agresivos y todos muy violentos, anunciándome que iba hacer una denuncia por este supuesto abuso sexual que habría ocurrido 20 años atrás”, concluyó Cristián Campos.