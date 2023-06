“Nadie mata, nadie muere”: la reacción de Jair Bolsonaro tras ser inhabilitado por ocho años

30 de Junio de 2023

El Tribunal Superior Electoral (TSE) le entregó la peor noticia al ex mandatario de extrema derecha que sueña con volver a ser presidente de Brasil.

Jair Bolsonaro recibió un duro golpe político al ser inhabilitado para ejercer derechos políticos y cargos públicos por los próximos ocho años. Esta decisión del Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil, que comienza a regir desde octubre de 2022, le impedirá de participar en las elecciones presidenciales que se desarrollarán terminando el periodo de Luiz Inazio Lula da Silva, es decir, en 2026.

El TSE, en una decisión dividida con cinco votos a favor y dos en contra, sancionó al ex mandatario brasileño de extrema derecha por “abusos de poder, conductas vedadas y desorden informativo“, mientras se desarrollaba la competencia por el sillón presidencial antes de las últimas elecciones donde se impuso su contrincante de izquierda.

Una de las principales razones por las que Bolsonaro fue despojado de sus derechos como ciudadano se basa en la reunión que sostuvo con 50 embajadores extranjeros, donde cuestionó el proceso electoral y la democracia. De hecho, la mayoría de los integrantes de este tribunal consideró que este acto fue derechamente “una maniobra de desinformación” que luego se trasladó a los medios.

Frente a este panorama que lo mantendrá alejado de la política hasta 2030, el controversial ex presidente brasileño reaccionó en Belo Horizonte y aseguró que conversará con sus abogados para analizar una eventual apelación en la Corte Suprema.

Las reacciones de Bolsonaro a la inhabilitación

Luego de conocer la decisión, trasciende en Brasil que las intenciones de Bolsonaro se han dirigido a las presidenciales de octubre de 2030 cuando tenga 75 años. Sin embargo, todo depende de un eventual recurso en la justicia para revertir la resolución del Tribunal Superior Electoral.

Recientemente recibí una puñalada en la barriga y ahora me dieron una puñalada en la espalda con la inhabilitación política por abuso de poder político”, expresó el ex presidente brasileño.

“No me gusta convertirme en inelegible en la política. Esa frase no es mía, pero la uso: nadie mata, nadie muere. No estoy muerto y mi esfuerzo dentro de las cuatro líneas de la Constitución no ha sido reconocido en todo su valor”, agregó.