Acoso, cámaras ocultas y hostigamiento: las acusaciones que enfrenta el ex tenista argentino David Nalbandián

22 de Noviembre de 2023

Si bien en un primer momento la Justicia descartó la denuncia, Araceli Torrado reunió audios y mensajes de David Nalbandián reconociendo los hechos, logrando que la investigación se reabriera.

Compartir

El conocido ex tenista David Nalbandián, ex número 3 de la ATP, enfrenta graves acusaciones por parte de su ex pareja, quien lo denunció por acoso y hostigamiento, indicando que instaló cámaras ocultas en el domicilio que compartían para poder controlar sus movimientos.

Según consignó La Nación de Argentina, la víctima de estas acciones es la modelo Araceli Torrado, quien mantuvo una relación sentimental con Nalbandián tras el fin del matrimonio del ex deportista.

En esta línea, el medio aseguró que el ahora piloto de rally reconoció la instalación de las cámaras ocultas, pero dejó en claro que no vio nada, ya que el dispositivo no funcionaba.

La relación entre la modelo y David Nalbandián se oficializó en febrero pasado, pero se separaron en junio.

La pareja compartía un departamento en Palermo, que Araceli Torrado siguió habitando tras la ruptura. Meses después, un hermano de Torrado descubrió la cámara escondida en una de las salidas del aire acondicionado.

En la denuncia judicial, el hermano sacó la tapa del dispositivo con un destornillador y descubrió la cámara, que estaba conectado a un circuito de transmisión en vivo.

Si bien en un primer momento la Justicia descartó la denuncia, Araceli Torrado reunió audios y mensajes de David Nalbandián, quien participó en la despedida de Nicolás Massú, reconociendo los hechos, logrando que la investigación judicial se reabriera.

Nalbandián se retiró del tenis en 2013, alcanzando como grandes hitos ser el número del 3 del mundo y ganar el Masters ante Roger Federer, ganando 11 títulos en su carrera. Tras colgar la raqueta, se dedicó al rally. Estuvo casado 22 años, hasta su divorcio en 2022.