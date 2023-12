Montevideo supera a Santiago y es la ciudad con mayor calidad de vida en América Latina

14 de Diciembre de 2023

"Es entonces importante destacar que en aquellas categorías socio económicas o políticas el puntaje de Chile es bueno vs otros países de la región mejor posicionados en el listado”, comenta Agustina Bellido, Líder de Carrera de Mercer Chile.

Compartir

Montevideo se erigió como la ciudad de América Latina con mayor calidad de vida, según el ranking de Mercer, que evalúa las condiciones prácticas de la vida diaria para expatriados y sus familias que trabajan fuera de su lugar de origen.

Cada ciudad tiene sus ventajas, que para esta edición son comparadas teniendo como base la ciudad de Nueva York, USA.

Montevideo, Uruguay (89), es la ciudad con mayor calidad de vida en América Latina; seguida de San Juan, Puerto Rico posicionado en el ranking en el lugar 92, la tercera posición la ocupa Buenos Aires, Argentina (100).

También se encuentran ciudades importantes de la región cómo Santiago de Chile (104), Sao Paulo (108), Rio de Janeiro (115), Monterrey, México (122), Bogotá (129). La Habana en Cuba, se clasificó en la posición 200, seguida de Caracas en Venezuela, que se encuentra en el puesto 208, debido a los principales desafíos como preocupaciones de seguridad y una grave crisis económica que están experimentando.

“La posición de Santiago en el ranking vs años anteriores se ha mantenido estable. En términos generales la evaluación de las categorías es buena vs el resto de los países de Latam, sin embargo, la evaluación de los ítems como desastres naturales o polución del aire traccionan fuerte a la baja el puntaje total. Es entonces importante destacar que en aquellas categorías socio económicas o políticas el puntaje de Chile es bueno vs otros países de la región mejor posicionados en el listado”, comenta Agustina Bellido, Líder de Carrera de Mercer Chile.

A nivel mundial, Viena, Austria, retuvo el primer lugar en la clasificación de Calidad de Vida de este año, seguida de cerca por Zúrich, Suiza, en segundo lugar, con Auckland, Nueva Zelanda, y Copenhague, Dinamarca, ocupando el tercer y cuarto puesto, respectivamente. Ginebra completa los cinco primeros puestos, destacando aún más la reputación de Suiza por ofrecer una calidad de vida superior.