La última jugada de Trump: apeló en la Corte Suprema para revertir fallo que le quita inmunidad

El ex mandatario estaría retrasando cualquier proceso judicial que pueda intervenir en las próximas elecciones.

El lunes 12 de febrero el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, utilizó su última carta bajo la manga: apelar a la Corte Suprema la decisión que determinó el ex mandatario no goza de inmunidad presidencial, y debe ser enjuiciado por intentar revertir los resultados de las elecciones de 2020 e instigar el asalto al Capitolio en enero de 2021.

El principal argumento es que, al dejar la Casa Blanca, se convirtió en un ciudadano más, por lo que ya no estaba protegido por la inmunidad que tenía en el cargo.

La inmunidad de Trump ahora depende del Tribunal Supremo

Lo que busca el ex presidente de EE.UU es que el Tribunal Supremo frene aquel fallo tomado por el panel de tres jueces del Comité de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia y le devuelvan su inmunidad presidencial para que no lo envíen a juicio antes de las elecciones de noviembre de este año.

Ante lo sucedido los jueces tienen varias opciones. La primera es negarse directamente a considerar el caso, la segunda es paralizar provisionalmente el proceso judicial contra Donald Trump mientras debaten sobre el asunto de la inmunidad presidencial. Y, como última instancia, realizar una audiencia para escuchar los argumentos de ambas partes.

Es por esto que ahora el caso está en manos de la Corte Suprema. De esta manera, podrán determinar si el ex presidente va a juicio en Washington antes de las elecciones de noviembre.

Por otro lado, el aspirante republicano ha intentado retrasar cualquier proceso judicial en su contra, suponiendo que logre la victoria en las urnas sobre el actual presidente, el demócrata Joe Biden.

Este poder le daría la autoridad suficiente para ordenar a su fiscal general que desestime los cargos federales en su contra.

Frente a los esfuerzos de Donald Trump por recuperar su inmunidad presidencial, el fiscal encargado, Jack Smith, está haciendo todo lo posible para que el juicio sea este año.